Vdes zëri i Batmanit!

22:40 11/11/2022

Aktori Kevin Conroy ndahet nga jeta në moshën 66-vjeçare

Ai luajti për herë të parë Bruce Wayn, 30 vjet më parë në seritë e animuara të filmit Batman dhe vazhdoi të shfaqej në një numër shfaqjesh televizive, filma artistikë dhe video lojëra.

Ai gjithashtu bëri zërin e superheronjëve në videolojërat Arkham Knight dhe Arkham City dhe gjithashtu u shfaq në një episod të vitit 2019 të Batwoman.

Agjenti i tij Steven Neibert tha për BBC: “Komuniteti i zëdhënësve humbi një nga të mëdhenjtë. Jam plotësisht i shkatërruar pasi kam punuar me të për më shumë se 25 vjet.”

Conroy u përshkrua si një “mik i dashur” nga drejtori i aktorëve Andrea Romano.

Ajo shtoi se: “Zemra e ngrohtë e Kevinit, e qeshura e thellë e këndshme dhe dashuria e pastër e jetës do të jenë me mua përgjithmonë”.

Aktori i Star Wars, Mark Hamill, i cili luajti armikun e Batman-it, The Joker në animacionet dhe videolojërat Batman, tha se Conroy ishte një nga vëllezërit e tij të preferuar në planet, duke shtuar se ai “e donte atë si një vëlla”.

Të trishtuar nga lajmi për vekjen e aktorit kanë qenë edhe kompania DC Comics të cilët u shprehën se ishin thellësisht të pikëlluar nga lajmi.

DC is deeply saddened at the passing of Kevin Conroy, a legendary actor and the voice of Batman for multiple generations. He will be forever missed by his friends, family, and fans. https://t.co/GgdfYvoKVL pic.twitter.com/pSy8h29h6r