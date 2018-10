“Vdiq në burg nga torturat”

Më 15 Maj të viti 1947 arrestohet në Tiranë Mestan Ujaniku, një nga njerëzit që dha një kontribut të jashtëzakonshëm në Luftën Nacional Çlirimtare. Ai ishte po ashtu themeluesi i çetës së parë antifashiste në Europën Lindore.

Nuri Ujaniku ishte i ftuar në emisionin “Histori me Zhurmues” të autorit dhe drejtuesit Pandi Laço, për të folur për babain e tij.

“Mestani ka dalë kundër fashistëve që më 7 Prill të 1939-ës duke kërkuar armë në Prefekturën e Beratit. Më 5 Prill është arrestuar në Berat dhe me 7 ka dalë, ndërkohë që familjen e internuan. Mestani në atë kohë vijonte të shkonte fshat më fshat dhe fliste kundër fashizmit dhe shtoi çetën e tij. Më 14 Mars të vitit 1942 prezanton Gjin Markun si komisar të çetës dhe kjo figuron edhe si dita e themelimit të çetës. Në këtë kohë ne ishim të internuar dhe vjen një natë na mer vëllai i madh dhe kështu filloi një ndjekje edhe më e madhe ndaj çetës së Mestanit. Filloi ndjekia ndaj tyre dhe u dogjën edhe shtëpitë. Kur e mer vesh çeta se dogjën fshatin, vijnë dhe i rrethojnë. Që në atë kohë atij iu bë propozimi që të bëhej komunist, por nuk pranoi dhe qëndroi me pikëpamjet e tij nacionaliste deri në fund. Më pas Mestani u transferua në Shkodër dhe kishte reputacion të madh edhe atje. Nga Shkodra e sollën në Tiranë pranë Shtabit të Përgjithshëm më 1946. Në Kongresin e Përmetit ai pati një konflikt me Enver Hoxhën sepse kur u dhanë gradat emrat ishin ndryshuar. Pas debatit erdhi edhe arrestimi sepse ai kishte pikëpamje të tjera dhe influencë të madhe. Në vitin 1948 Mestanin e nxorrën në gjyq dhe akuzat ishin nga më monstruozet. Mbaj mend takimin në burg mes dy palë hekurave. Më kujtohet që teksa po vinte i shoqëruar nga një polic, mbahej nëpër mur dhe ishte katandisur si mos më keq, mezi qëndronte në këmbë dhe ishte vetëm 46 vjeç. I tha nënës time, mbahu dhe shiko djemtë se unë nuk e kam të gjatë. Më pa mua dhe qau,”bëhu burrë” më tha. Dhe në Korrik të 1948 vdiq si pasojë e torturave të egra që i ishin bërë. Por ai njeri që u bë jehonë për çlirimin e vendit sot nuk ka një varr”, tha Nuri Ujaniku.

