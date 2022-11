Vedat Muriqi po shkëlqen në Spanjë

18:48 08/11/2022

Sulmuesi i Mallorca përfshihet në formacionin e javës

Vedat Muriqi po shkëlqen me Mallorca këtë sezon, duke shënuar më shumë se gjysmën e golave për ekipin e tij. Sulmuesi arriti në kuotën 7 pasi realizoi edhe ndaj Villarreal. Kjo paraqitje e përfshiu Muriqin në formacionin ideal të javës së 13 të La Liga.

Ai ndodhet në krye të sulmit me reshtimin 3-4-2-1. Faqja e njohur Sofascore e vlerësoi me notën 8.4 sulmuesin nga Kosova, ndër më të lartat për këtë xhiro të kampionatit spanjoll. Vedat Muriqi pas qëndroi i huazuar gjysmën e sezonit të kaluar te Mallorca firmosi një kontratë 5-vjeçare me këtë skuadër ku është kthyer në një pikë referimi. Ai u ble për 7.7 milionë euro nga Lazio.

