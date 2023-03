Veliaj: Ata që bllokojnë punën, bllokojnë të ardhmen e vendit

16:37 31/03/2023

Hapet kopshti më i ri në Tiranë

“Ata që bllokojnë punët e mira në qytet, bllokojnë të ardhmën e vendit”, është kjo përgjigja e kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, për të gjithë ata që kanë qenë skeptik ndaj projketve të reja.

Këtë koment kreybashkiaku e bëri nga inagurimi i një kopshti të ri për fëmijë pranë sheshit “Shqiponja”.

“Ata që bllokojnë Astirin, shkollën ‘Kosova’, ‘Sami Frashërin’, duhet të kuptojnë se të gjitha këto kanë një logjikë: Ku shkon autostrada dhe rruga, vijnë edhe shërbimet, dhe kush i bllokon ato ka bllokuar qytetin, si të majtë, si të djathtë. Asnjë nuk i ka pyetur fëmijët të kujt partie jeni sepse kur ndërtohet një hapësirë e tillë, ajo është e të gjithëve. Duhet të ndajmë se çfarë është pjesa që meriton debat dhe çfarë janë disa punë publike, që nuk hanë debat fare. Kopshtet dhe shkollat i shijojnë të gjithë.”

Një koment e pati edhe për premtimet elektorale të kundërshtarit të tij politik Belind Këlliçi, konkretisht për bërjen e transportit falas për të gjithë qytearët. Veliaj e quajti të thjeshtë për ta bërë si premtim, por të vështirë për ta realizuar.

“Është shumë kollaj të thuash falas gjithçka. Por sot për kopshtet ne subvencionojmë 7 me 1: pra, për çdo 1 lekë që paguan një familje, 7 i paguan bashkia. Kjo është mënyrë e mirë për të gjetur një balancë edhe për ata që janë nevojtarë, por edhe për të treguar fytyrën solidare të shtetit. Raporti 7 me 1 është një raport i shëndetshëm. Duke paguar diçka, edhe familja ndihet sikur kontribuon dhe kjo ka një vlerë se gjërat ndonjëherë, kur janë falas, duket sikur nuk kanë vlerë. Kur raporti është 7 me 1 do të thotë se dora e shtetit është ajo që bën pjesën më të madhe të pagesës”

Kryebashkiaku Veliaj foli edhe për planin e bashkisë për shtimin e kopshteve të reja edhe përgjatë Unazës, Astirit dhe te zona e Liqenit të Thatë.

