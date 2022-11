Veliaj: Deklarata për të ardhurit në Tiranë, raciste

23:17 04/11/2022

“Unaza e Madhe do bëhet. Në kohën e PD e LSI s’kishte kompesim”

Gjatë një takimi në njësinë numër tre, kryebashkiaku Erion Veliaj i cilësoi si raciste deklaratat e lëshuara nga përfaqësues të opozitës për të ardhurit në Tiranë.

“Në Tiranën që e filloi me 10 mijë vetë dhe që sot është 1 milionë e 10 mijë vetë, 90% e njerëzve kanë ardhur nga diku tjetër, siç erdhi familja ime 52 vite më parë, kur prindërit e mi ishin studentë. Ky nuk është momenti, kjo nuk është koha, që t’u themi njerëzve jabanxhinj ‘kur u bëre ti’, ‘i kujt je ti’ e ‘i kujt jam unë’! Të gjithë kandidatëve që kemi përballë u them: Ju dhëntë Zoti jetë e shëndet, ju dhe familjeve tuaja, por ky është një debat racist, që ne nuk duhet ta bëjmë më në vitin 2022, kur Tirana është Kryeqyteti Europian i Rinisë, sepse është qyteti i të gjithëve.

Në prezantimin e buxhetit të vitit të ardhshëm për këtë njësi, Veliaj u ndal dhe tek projektet që do realizohen, një prej të cilave dhe ndërtimi i Unazës së Madhe.

“Unaza e Madhe do të bëhet! Unaza e Madhe i duhet Tiranës. Unaza e Madhe i shton vlerën pronës. Gjurma e Unazës së Madhe ekziston që nga koha e Adil Çarçanit. Më kujtohet si bëhej në kohë të PD-së dhe të LSI-së kompensimi. Kur nisi puna për pak segmente në Selitë, vinte fadroma dhe i merrte njerëzit përpara. As lekë kompensimi! As bonus qiraje! As shtëpi për çdo metër katror. Po ju sfidoj sot! Shkoni pyesni Nënë Lizën, ikonën e Partisë Demokratike! Çunat e vet të OFL-së, me 20 “Range Rover”, organizuan gjithë dynjanë aty! Nënë Liza firmosi 500 metra katrorë për shtëpinë e projektuar nga Stefano Boeri tek “5 Maji” kur e kuptoi se nuk e ndalon dot progresin dhe nga një shtëpi karakatinë me 4 këmbë, po merr 500 metra katrorë të urbanizuara, me hipotekë.”

Më herët në Njësinë 3, Veliaj takoi një grup të rinjsh si dhe mori pjesë në shpërndarjen e certifikatave të mirënjohjes për personalitete të saj.

