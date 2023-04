Veliaj dhe Balluku inspektojnë punimet për linjën e re hekurudhore të trenit elektrik Tiranë-Rinas-Durrës

Shpërndaje







14:42 27/04/2023

Punimet për hekurudhën Tiranë-Rinas-Durrës kanë avancuar. Projekti pritet të përfundojë në Mars të vitit 2024. Këtë kanë pohuar Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj dhe zëvendëskryeministrja, Belinda Balluku gjatë inspektimeve në kantier.

“Ky është një tren elektrik, i cili do të ketë një shpejtësi nga kjo pikë deri në Durrës 120 km/h, ndërkohë që nga kjo pikë deri në Tiranë do të variojë nga 50-80 km/h; pra do të jetë me një shpejtësi të moderuar, duke qenë se do të futet brenda në qytet.”

Veliaj tha se në brendësi të qytetit, treni nuk do të sjellë volume tregtare të mallrave.

“Jemi në Kthesën e Kamzës, ku bashkia dhe ministria ndajnë një pronë, ndajnë dy projekte, por një histori suksesi.”

Kjo hekurudhë e rëndësishme që lidh Tiranën me Durrësin, pritet të reduktojë ndjeshëm trafikun.

“Do bëhet për 22 minuta Durrësi dhe për 12 minuta aeroporti, do përfitojë edhe ai që nuk do udhëtojë sepse nuk do ketë më trafik.”

Hekurudha Tiranë-Durrës me degëzim në Rinas po ndërtohet me një vlerë prej 70 milion Eurosh, 50 % e vlerës janë grant i BE-së.

Tv Klan