Veliaj dhe Mogherini nënshkruajnë marrëveshjen për Kolegjin Europian në Tiranë

11:55 16/10/2023

“Punojmë jo për zgjedhjet e ardhshme, por për gjeneratën e ardhshme”

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj dhe Rektorja e Kolegjit të Evropës, Federica Mogherini nënshkruan sot marrëveshjen për të parin kampus jashtë Bashkimit Europian, duke i hapur dyert njëkohësisht arsimimit të nivelit botëror për studentët shqiptarë.

Kryebashkiaku Veliaj u shpreh se hapja e këtij kampusi në Tiranë do t’i japë formë jo vetëm një pjese të qytetit, por njëkohësisht është tregues dhe i sinergjisë fantastike të kryeqytetit.

“Jam vërtet shumë i nderuar sot që, mikesha jonë, Federica Mogherini, është këtu me ne, në çatinë e qytetit, për të filluar një bashkëpunim, i cili nis nga një kub i vogël te Piramida, që do të jetë zyra e Kolegjit të Evropës. Sot, bashkë me Federica-n, ne i japim formë një pjese të qytetit, me shpresën se më pas ky kub do i japë formë qytetit. Unë besoj se kjo është sinergjia fantastike që kemi në këtë qytet. I bëjmë punët me dashuri, i bëjmë punët jo për zgjedhjet e ardhshme, por për gjeneratën e ardhshme. Ndihem vërtet mirë kur mendoj si ai kubi i vogël, të cilit i kemi dhënë ne formë, do të na japë formë me të gjithë eksperiencat fantastike aty”, tha Veliaj.

Kreu i Bashkisë nënvizoi se sot Piramida është transformuar në një nga pronat më të vlerësuara në Tiranë.

“Me hapjen e Piramidës sot pasdite, si prona më e vlerësuar në qendër të Tiranës, ne çojmë aty vlerat dhe besimet tona, rininë dhe Europën. Mezi pres që sot të fillojmë me kubin e parë, pastaj të vazhdojmë me konviktin, e më pas te hapësira e terminalit të përkohshëm të autobusëve në Qytetin Studenti, i cili do të transferohet në juglindje të Tiranës, në Lundër, do të kemi ndërtesën e Kolegjin e Europës”, shtoi ai.

Veliaj deklaroi se ky projekt u realizua në kohë rekord, ashtu si Tirana ka treguar se brenda një mandati ka ndërtuar 40 shkolla të reja.

“Për ne, që brenda një mandati bëmë 40 shkolla të reja, edhe për mënyrën sesa shpejt ecën Tirana, pavarësisht se shumë arkitektë të huaj mendonin se një projekt i tillë si Piramida merr tipikisht 15-20 vite, ne e mbaruam në 3 vite. Dua të falenderoj Federica-n. Tek ajo nuk kemi vetëm një kolege, por kemi edhe një aktiviste, që përfshihet me mish e me shpirt”, theksoi ai.

Teksa falenderoi kryebashkiakun Veliaj për mbështetjen në këtë nismë, Rektorja e Kolegjit të Evropës, Federica Mogherini, njoftoi hapjen e aplikimeve për vitin e ardhshëm akademik, për studentët që do të studiojnë në Universitetin Europian të Bryzhit, në kampusin e Tiranës.

“Do të jetë një mundësi e veçantë për të sjellë këtu kaq shumë të rinj nga mbarë Europa e përtej saj, për t’u njohur me qytetin, për të jetuar në këtë qytet, për të përjetuar se ç’është të jetosh në këtë mot të mirë, me klimë të mirë, me njerëz të mirë, por edhe për të përjetuar eksperiencën që ofron gjallëria e qytetit të Tiranës. Jemi vërtetë të ngazëllyer për këtë rrugëtim që nis sot. Ju keni qenë fantastik si kryebashkiak që organizuat këtë proces, bashkë me ekipin, sepse ka qenë një punë në ekip dhe tregon shumë për frymën që kemi treguar këtu. Mesi pres të jem këtu thuajse përherë me ekipin dhe për ta bërë këtë projekt të rritet, që do të kultivojë jo vetëm njohurinë e të rinjve të Europës, por edhe t’i ndryshojë ata”, deklaroi Mogherini.

Ajo bëri të ditur se fillimisht do të nisin studimet 31 studentë, e më pas ky numër do të vijë gjithnjë e në rritje. /tvklan.al