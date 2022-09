Nisja e vitit të ri shkollor, Veliaj mbledh administratorët

14:03 07/09/2022

Pak ditë nga nisja e vitit të ri shkollor, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj zhvilloi një takim me administratorët e shkollave në kryeqytet, të cilëve u dha porositë e fundit. Veliaj nënvizoi investimet e kryera në infrastrukturën arsimore të Tiranës.

“Unë jam kryetar i Bashkisë së qytetit të vetëm që vijon të rritet në numër popullsie. Kjo është arsyeja pse hapim 12 shkolla të reja më shumë, dhe 8 kopshte dhe çerdhe; pra, me 20 institucione të reja, një trend që do ta mbajmë çdo vit. Edhe vitin tjetër do të hapim 10 shkolla të reja dhe 7-8 kopshte”.

Veliaj kërkoi kujdes më të madh për mirëmbajtjen e këtyre hapësirave.

“Çelësi është mirëmbajtja. Duke pasur kaq shumë fluks, do të thotë se prodhohet amortizim. Mirëmbajtja është shumë, shumë e rëndësishme. Nëse përgatitemi si skuadër dhe ofrojmë mirëmbajtje, sigurohemi që kjo cilësi të mbetet për shumë vite”, tha Veliaj.

Kryebashkiaku tha se shkollat e tjera që kanë qenë pjesë e programit të rindërtimit dhe që janë mundësuar përmes financimeve të huaja kanë kërkuar më shumë kohë për lëvrimin e fondeve ndaj dhe dorëzimi i tyre ka zgjatur pak më tepër.

Tv Klan