Veliaj: Edhe pse festë, vijon procesi i rindërtimit

15:36 27/12/2021

“Kemi zgjedhur të merremi me punë dhe jo me shpifje”

Islam Dervishin e gjen Viti i Ri në banesën e re të rindërtuar në Farkë. Kryebashkiaku Erion Veliaj tha se falë investimeve që janë bërë nga projekti i rindërtimit dhe Bashkia e Tiranës, Farka ka shfaqur interes për investitorët.

“Ne kemi dy mundësi: Ose të merremi me llogje, t’i vëmë gjoba njëri-tjetrit, ose merremi me punë, që të ngelet një vepër konkrete, një ndërtesë, një shtëpi, një pallat, një kopësht, një shkollë, një çerdhe, një park. Me këtë moto, me fokusin te puna, jemi si dita me natën. Farka ishte një nga vendet më të prekura nga tërmeti, me rreth 100 shtëpi të dëmtuara, por sot themi se janë rindërtuar 100 vila, sepse këto janë vila”.

Sipas Veliajt, tashmë ka ardhur koha që të vijohet me investimet e Bashkisë dhe jo me shpifje.

“Njëri thoshte se Lali ka blerë makinë 500 mijë Euro. E para e punës, kush më njeh e di se unë nuk jam rraqexhi makinash. Më thanë dil e sqaroje, po kë të sqaroj? Edhe ai që e ka shkruar këtë rrenën e di që nuk është e vërtetë. Por, po t’i shkosh atij të portalit, ai thotë: Më jep një shtëpi, më fal një makinë”.

Veliaj tha se në fillim të vitit tjetër do të nisë puna për ndërtimin e rrugës së Agallarëve dhe për tregun e madh Agro-Ushqimor në zonën e Farkës.

