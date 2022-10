Veliaj: Hapja e dosjeve, vendimi i duhur

14:09 27/10/2022

“Mënyra e duhur për t’u ndarë nga e shkuara”

Kreu i Bashkisë së Tiranës e konsideron miratimin e ndryshimeve në ligjin e dosjeve mënyrën më të mirë për t’u ndarë nga e shkuara. Ai solli në vëmendje se hapi i parë për këtë është bërë me miratimin e ligjit gjatë kohës kur ai drejtonte Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë.

“Në ditën e fundit që drejtoja Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë kaluam në Parlament ligjin e hapjes së dosjeve të diktaturës dhe në atë kohë, si ekip, kemi pasur një dilemë të madhe: nëse hapja e dosjeve do ta shëronte shoqërinë apo do të hapte një plagë më të madhe, a do hakmerreshim me njëri-tjetrin. Ndoshta ne s’do të jemi më këtu, në këtë botë, kur do të jepet vlerësimi për këtë, por besoj se e vërteta na bën të lirë. E vërteta na jep mundësinë të komunikojmë, të dimë të flasim me njëri – tjetrin, të hedhim melhem aty ku ka pasur hemorragji në shoqërinë tonë. Ndaj, mendoj se kemi marrë vendimin e duhur për të hapur dosjet”.

Veliaj shtoi se duke kuptuar që të këqijat më të mëdha ia kemi bërë njëri-tjetrit, është një mënyrë reflektimi për shoqërinë se si do jetë në të ardhmen.

“E di se kultura jonë ballkanike, sa herë që ndodh diçka e keqe, ia hedh fajin dikujt tjetër. Por, kur hapim dosjet, ose kur të lexoni librin e Ermalit, do të kuptojmë se gjërat më të poshtra, më të liga dhe më të ndyra, ia kemi bërë vetë njëri – tjetrit. Nuk na i ka bërë as fashizmi, as nazizmi, as shkjau, as greku”.

Këto komente Veliaj i bëri gjatë takimit promovues për librin e këngëtarit Ermal Meta, “Nesër e përgjithmonë”.

