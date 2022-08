Veliaj i përgjigjet ish-Presidentit Meta

20:07 12/08/2022

“Krahasimi me Kabulin, razicëm banal”

Kryebashkiaku Erion Veliaj iu përgjigj edhe akuzave të lëshuara nga ish-Presidenti Ilir Meta për punët e Bashkisë së Tiranës, i cili e krahasoi kryeqytetin shqiptar me Kabulin.

“E di që ka nga ata që e quajnë veten “çuna të Pazarit” dhe kanë nostalgji për Tiranën e fuksave duke e ngatërruar Tiranën me Kabulin. Eshtë pa sens jo vetëm të krahasosh Tiranën me Kabulin dhe ta bësh me dashje këtë kur ke hallet e “Sigurimit”, po është racizëm banal që të thuash që kjo Tiranë po na mbyt, po na mbingarkohet.”

Ai u shpreh me tej se ish-presidenti ka pasur të gjitha të mirat e kësaj bote nga Tirana dhe se një qëndrim i tillë nuk i shkon.

“Kur vetë je histori suksesi, je bërë edhe kryeministër edhe president, i ke pasur të gjithë të mirat e kësaj bote prej kësaj Tirane, që u hap për ty dhe do të hapet edhe për të gjithë të tjerët që do të vijnë, sepse është destini i Tiranës.”

Një ditë më parë, kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta akuzoi Kryebashkiakun Veliaj se po betonizonte qytetin dhe se do të jetë vetë ai që do ta shembë këtë beton. Qëndrim që u nënkuptua si synim i ish-Presidentit për qenë një nga kandidatët e opozitës për kreun e Bashkisë së Tiranës për zgjedhjet e ardhshme lokale.

Tv Klan