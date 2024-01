Veliaj: Inovacioni e turizmi mposhtën fasoneritë

16:10 20/01/2024

Diplomohen 31 studentët e “Holberton School”

Në dallim nga dhjetë vite më parë, kur fasoneria zinte një vend të rëndësishëm në ekonominë e Tiranës, sot janë teknologjia dhe inovacioni, krahas turizmit, fushat që po çojnë ndikojnë ekonominë e qytetit.

Kështu deklaroi kryebashkiaku Erion Veliaj në ceremoninë e diplomimit të 31 studentëve të shkencave kompjuterike “Holberton School”, duke shtuar se Tirana pësoi transformim të jashtëzakonshëm falë këtij transformimi.

“Sot 25% e asaj që prodhon qyteti i Tiranës është teknologjia e informacionit, të ardhura që vijnë nga punët dixhitale, dhe 25% janë të ardhura që vijnë nga turizmi. Kush jetoi në Tiranë vitin e kaluar pa se çfarë kontributi pati turizmi dhe se sa shumë turistë kishte në qytet. Kjo do të thotë se është e mundur – jo brenda një gjenerate, jo brenda një shekulli, madje as brenda një dekade, por në pak vite, – me vullnet dhe me operatorë të tillë si ‘Holberton School’, dhe shumë të tjerë që janë shtuar këtij ekostistemi, ta ndryshojmë qytetin”.

Veliaj nënvizoi se sot Tirana ka një komunitet të rëndësishëm të teknologjisë së informacionit, teksa bëri edhe një krahasim me përplasjet politike në Kuvend.

“Me gjithë respektin për Parlamentin Shqiptar, pa i hyrë fare politikës, po shikoja se si i shqyhej mikrofoni një gruaje, brenda së njëjtës parti politike, dhe ti kupton sa duhet çmuar ai komunitet që ka vlerat e respektit, dashurisë, të inkurajimit të tjetrit, të trajtimit të suksesit të tjetrit si suksesi yt dhe të sfidës së tjetrit si sfida jote”.

Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Tiranë, Alastair King-Smith, u shpreh se Tirana po lë gjurmë për të ardhmen.

“Gjërat që ju po bëni këtu në Tiranë janë të mrekullueshme dhe unë mendoj se Tirana do të jetë një gjurmë e vërtetë për të ardhmen. Gjithashtu, mund të jetë një laborator teknologjik jo vetëm për Europën Juglindore, por pjesë e rrjetit global”, tha ai.

Tv Klan