Veliaj inspekton punimet e Kolegjit të Europës

17:05 26/01/2024

Brenda shtatorit do të jetë gati kampusi i madh në Tiranë

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj inspektoi punimet në mjediset e reja të Kolegjit të Europës, te godina “Liria” pranë Qytetit Studenti. Veliaj tha se ky është një kampus i përkohshëm.

“Teksa përgatitemi për kampusin provizor të Kolegjit të Europës. Kemi studion, ose zyrën pritëse, që është te Piramida, ndërkohë ky do të jetë mjedisi i punës dhe i studimit. I punës për stafin dhe administratën, pra te godina “Liria” në zemër të “Qytetit Studenti”, shumë pranë konviktit, që tashmë është përzgjedhur për 31 studentët e parë.”

Veliaj dha lajmin e mirë se po punohet me ritme të shpejta për ta hapur brenda shtatorit kampusin e madh të Kolegjit të Europës.

“Lajmi i mirë që na erdhi nga rektorja, Federica Mogherini, është se për 31 studentët e parë ka një bursë. Kush do të pranohet automatikisht, e ka gjithçka të paguar në Tiranë. Fakti që ka një kërkesë të jashtëzakonshme, sipas rektores, për të qenë staf dhe student në Tiranë, do të thotë se Tirana e ka ngritur vërtet piacën. Mandej, kur të vijnë këtu dhe të shikojnë se si idetë e arkitekteve tona të mrekullueshme e kanë bërë këtë si një shtëpi për ta, besoj do të jetë një surprizë shumë e këndshme.”

Kampusi i Kolegjit të Evropës në Tiranë do të ofrojë një program akademik me standarde evropiane për studentët dhe profesionistët nga Shqipëria, rajoni i Ballkanit Perëndimor, BE dhe më gjerë.

Klan News