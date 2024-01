Veliaj inspekton punimet në kopshtin Nr.37

14:46 11/01/2024

“Miratuam fondin më të madh për shkolla e kopshte. Përtej shpifjeve e baltës, do ngelen veprat”

Bashkia e Tiranës po punon për ndërtimin nga e para të kopshtit 37 në Njësinë 10, i cili shumë shpejtë do të ofrojë kushte më të mira për fëmijët.

Kryebashkiaku Erion Veliaj teksa inspektoi punimet u shpreh se shkon në 101 numri total i kopshteve dhe çerdheve të ndërtuara dhe rikonstruktuara në Tiranë.

“Jemi në fazën kur kemi mbarur karabinanë dhe tani po fillojmë suvatimet, për t’i dhënë dorën e fundit kopshtit, të cilin do e quaja kopshtin më fatkeq në historinë e Shqipërisë, por me gjasa do jetë edhe kopshti më fatlum për 30 vitet e ardhshme. Këtu kemi pasur 11 familje, të cilat prej ndryshimeve të viteve ’90-të erdhën e u strehuan në Tiranë, por zaptimi i një kopshti nuk ishte mënyra e duhur.”

Veliaj nënvizoi se puna do të vijojë paralelisht edhe për garantimin e sigurisë pranë institucioneve të edukimit.

“Edhe në shkollat e vjetra do të realizojmë projektin e brezit të sigurisë rreth shkollës, ku fëmijët apo prindërit, gjyshërit e gjyshet, që i sjellin në shkollë, të futen në një hapësirë të sigurtë, pa makina, me një park linear, ku edhe mund të pushohet. Është diçka që duam ta vazhdojmë këtë vit edhe në 10 shkolla të tjera, për t’i dhënë një dimension sigurie dhe mirëqenieje fëmijëve, në mëngjes dhe në darkë, kur dalin nga shkolla.”

Kopshti 37 në Njësinë 10 në Tirane do të presë rreth 150 fëmijë, ndërsa ambienti i jashtëm do të ketë edhe hapësira për lojëra.

