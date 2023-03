Veliaj inspekton punimet në shkollën “Asim Vokshi”

15:31 20/03/2023

“Akuzat e opozitës, për shkak të fushatës”

Gjimnazi “Asim Vokshi” në Tiranë i është nënshtruar rikonstruksionit të plotë nga Bashkia e Tiranës. Gjatë inspektimit të punimeve, kryebashkiaku Erion Veliaj u ndal tek debatet politike, që sipas tij tashmë janë intensifikuar për shkak të fushatës.

“E di që tani që janë debatet e fushatës, ankohen për oborrin e pallateve. Mjafton të shkosh te ‘Asim Vokshi’ e shikon që autorët e prishjes së oborreve të pallateve, nuk janë ndërtimet e reja apo kullat, që kanë respektuar distancën, por gjithë babëzia dhe xhungla që u krijua në vitet ’90, në 3-4 administrata të atyre që sot çirren për oborret. Mjafton të shikojnë kur janë ndërtuar këto të ‘Asim Vokshit’ apo edhe të pallateve që u ndërtuan në kohën e administratës përpara, që as nuk respektoi distancat. Po të shikosh çfarë është ndërtuar me rregull dhe çfarë është ndërtuar me estetikë i përket administratës së Edi Ramës dhe administratës tonë”.

Veliaj komentoi edhe deklaratat e opozitës për emrat e shkollave dhe rrugëve.

“Për të gjithë ata që më kanë pyetur këto kohë a do ndërrohen emrat ‘Asim Vokshi’ apo ‘Avni Rustemi’ kam një përgjigje: është shterpërsia e atyre që nuk kanë asnjë ide për Tiranën, që në vitin 2023 diskutojnë për ndërrimin e emrave të partizanëve dhe heronjve apo të rilindasve. Do të thotë se nuk kanë asnjë ide tjetër për zhvillim dhe të gjithë retorikën e kanë vetëm në këtë turbofolkun e emrave për të kapur një votë këtu, një votë atje”.

Sipas Veliajt është e gabuar që në 2023-in të ketë debat dhe diskutohen gjëra që historia i ka ndarë njëherë e mirë.

