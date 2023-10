Veliaj jep çelësin e qytetit për aktorin amerikan

16:38 13/10/2023

Roy Frank Mitte: Kam dëgjuar gjëra të mrekullueshme për Shqipërinë

Aktori i njohur i serialit të famshëm “Breaking Bad”, Roy Frank Mitte është nderuar nga Bashkia e Tiranës me çelësin e qytetit.

Aktori amerikan, njëherësh dhe aktivist i të drejtave të njeriut, u vlerësua nga kryebashkiaku Veliaj për tejkalimin e çdo bullizmi për të arritur qëllimet e tij.

“Jam vërtet i impresionuar nga mënyra se si dikush që ka pasur vështirësi me aftësi speciale ia ka arritur, jo duke bërë ndryshim drastik, jo duke rikuperuar brenda natës, por duke punuar përditë me hapa të vegjël, për të treguar që ndryshimi është i mundur dhe që ndonjëherë ti ndryshimin nuk e sheh kur merresh përditë me kauza të ndryshme”, tha Erion Veliaj.

Aktori i mirënjohur u shpreh se për Shqipërinë ka dëgjuar fjalë pozitive.

“Ky është një vend shumë special, për të cilin kam dëgjuar gjëra të mrekullueshme prej një kohe shumë të gjatë. Dhe të më jepnit mundësinë të vija të takoja qytetarët tuaj dhe të rinjtë tuaj, si edhe dëshirën e tyre për t’u zhvilluar, është një shenjë e asaj që keni ndërtuar këtu dhe shoh një të ardhme shumë të ndritur për Tiranën dhe për Shqipërinë”, u shpreh aktori.

Aktori amerikan erdhi në Shqipëri në kuadër të Ditës Kombëtare të Aktivizmit, që u organizua si pjesë e Javës së kulturës Amerikane.

Tv Klan