Veliaj: Jo më kthim mbrapa për Tiranën

21:59 06/05/2023

“Në shtëpinë e PS të mirëpritur edhe demokratët”

Në takimet me banorë të disa njësive 4, 8 dhe 9 në kryeqytet, kandidati socialist Erion Veliaj tha se ishte bashkëpunimi me qeverinë ka solli transformimin urban dhe infrastrukturor.

“Kthim mbrapa për këta që flasin sot për nënkalimin, do të thotë gropa e Hajdin Sejdisë. Kthim mbrapa do të thotë Parku “Rinia” plot me kioska. Kthim mbrapa do të thotë Lana komplet e zaptuar. Por, ne kemi vendosur të shkojmë përpara”.

Veliaj tha se në Partinë Socialiste janë të mirëpritur edhe demokratët.

“Kush ka ardhur këtu sot nga PD-ja, nga ish-LSI-ja, apo nga çdo forcë tjetër, dhe ka gjetur tek PS-ja shtëpinë e madhe që nuk i tradhton kurrë, që nuk i braktis kurrë, që nuk i lë punët përgjysmë, unë iu them: Mirë se erdhët në shtëpinë tonë! Është edhe shtëpia juaj”.

Më herët Veliaj zhvilloi një takim në parkun e liqenit të Farkës ku premtoi të tjera investime për sportin.

“Dua t’ju informoj se Parku i Liqenit të Farkës, është vetëm një nga investimet e këtij viti. Ne duam të vazhdojmë me disa investime të tjera, bashkë me qeverinë, dhe prandaj është e rëndësishme që të punojmë me qeverinë. Ne duam të bëjmë të njëjtën gjë te stadiumi “Selman Stërmasi”, siç kemi bërë tek “Arena Kombëtare”. Investimi tjetër do të jetë Pallati i ri i Sportit “Asllan Rusi”.

Veliaj tha se javën e ardhshme do të hapet tregu agroushqimor i Farkës.

