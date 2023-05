Veliaj takon anëtarët e rinj të Këshillit Bashkiak: Bashkëpunojmë edhe me forcat e tjera politike

14:15 19/05/2023

Pas fitores në zgjedhjet e 14 Majit, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj zhvilloi një takim me anëtarët e rinj të Këshillit Bashkiak të zgjedhur nga Partia Socialiste për 4 vitet e ardhshme. Sipas Veliajt, rezultati i zgjedhjeve tregoi se çdo vote për socialistët ishte e rëndësishme.

“Ne zbatuam këshillën e kryeministrit Edi Rama, kryetarit të Partisë Socialiste, që të sigurohemi që vota nuk trajtohet si qokë, vota nuk trajtohet si lëmoshë apo si bakshish. Çdo votë është e shenjtë, si vota për kryetarin, ashtu edhe vota për Këshillin Bashkiak. Ndaj, jam krenar që siguruam që çdo votë për kryetarin të përkthehej në një votë për Partinë Socialiste dhe këshilltarët”.

Sipas Veliajt, edhe pse PS ka shumicën sërish duhet bashkëpunimi me të gjithë anëtarët e forcave të tjera politike, që do t’u bashkohen atyre në 4-vjeçarin e ardhshëm.

“Ne kemi një shumicë absolute dhe nuk kemi nevojë për votat e të tjerëve. Por kemi dëshirë të madhe për votat e të tjerëve, për ta çuar këtë qytet përpara. Ndaj, ftesa ime sot është që edhe anëtarët e tjerë, edhe ata që morën më pak vota dhe përfaqësojnë bindje të tjera, të ndryshme nga tonat, të kenë mundësi që ta pasurojnë Këshillin tonë Bashkiak. Ta pasurojnë me ide, ta pasurojnë me propozime. Nëse do të kthehemi në imitim të konferencave ditore për shtyp, kush është mafioz dhe kush është kriminel, atëherë sigurisht ne do përkthejmë në nivel lokal diçka bajate që e shohim përditë në nivelin qendror.

Veliaj tha se bashkëpunimi i këshilltarëve nevojitet edhe në nivel qarku, me të gjitha Bashkitë, ku po ashtu, PS ka dalë forcë e parë në çdo këshill.

