Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, kërkoi në Gjykatën e Posaçme hetim mbi tranferimin e tij nga Durrësi në paraburgimin e Fierit, që thotë se është bërë me kërkesë personale të kryeministrit Edi Rama.
Përmes një deklarate dërguar nga paraburgimi, ai rrëfeu para treshes së gjyqtarëve të posaçëm që po e gjykojnë atë për disa akuza, rrethanat që bëri publike një ditë më parë në rrjetin e tij social “Facebook”.
“Siç jeni vënë në dijeni nga media, Avokati i Popullit dhe Komiteti Shqiptar i Helsinkit, të mërkurën e javës së kaluar jam rrëmbyer nga një togë shoqërimi pa m’u treguar urdhri sekret pse po lëvizja, ku po shkoja dhe si justifikohet largimi me 100 km të tjerë shtesë nga gjykata ku po gjykohem, nga familja ime me 2 të mitur, e nënën pensioniste, dhe nga Bashkia e Tiranës që drejtojë. Unë përgjigjen e mora të premten afër mesnatës kur Ministri i Drejtësisë Z. Gogu ma bëri të qartë se jam transferuar me urdhër personal të Kryeministrit Rama”, tha Veliaj.
Veliaj sqaron për Gjykatën atë çfarë sipas tij, i kishte komunikuar ministri i Drejtësisë në këtë takim.
“Që të bëj burg tamam dhe t’ia dijë për nder se prokurorët po bëheshin gati të më shtojnë akuza të tjera, ku më e rënda do qe ajo e Prishjes së rendit Kushtetues për përkrahjen, organizimin dhe financimin e protestave të Flamingove dhe studentëve. Kjo përveçse është po aq e pavërtetë, sa dhe Nesti Angoni e Nasta Pëllumbi, është dhe e paligjshme, si urdhri i Kryeministrit për transferimin, ashtu dhe pretendimi se prokurorët negociojnë me të përsekutuarin tim të vazhdueshëm, edhe shtimin e akuzave. Kjo kërkon një hetim të plotë, të hapur e të pavarur. Po e lë në gjykimin tuaj marrjen e masave me besim të plotë”, tha Veliaj.
Avokati i Veliajt Plarent Ndreca, për mediat pas seancës gjyqësore hodhi poshtë pretendimin e ministrit të Drejtësisë, që pranonte takimin me kryebashkiakun, por thoshte se ishte në kuadër të dëgjimit të ankesave të tij.
“Nuk ka kërkesë nga Veliaj për ta takuar Gogun. Ai nuk mund të shkojë në orën 22:30 të darkës. Nëse do të shkonte për zbatimin e detyrës, duhet të shkonte në mënyrë zyrtare, jo të takonte për një orë e gjysmë një person nën hetim në zyrën e drejtorit të burgut. Nëse ka qëllim të inspektojë kushtet në burg, duhet të shkojë me inspektorë”, tha Ndreca.
Teksa shtyu seancën në 17 nëntor për shkak të mungesë së një prej avokatëve, Gjykata iu përgjigj Veliajt, duke thënë se nuk është kompetente për të vleresuar ligjshmërinë dhe paligjshmërinë e transferimit, por shtoi se nuk ishte njoftuar nga Burgjet për lëvizjen, siç duhet të ndodhte.
Ndërkohë për pretendimet e tjera, Gjykata i tha Veliajt se duhet ti drejtohej instancave të tjera sipas ligjit.
/tvklan.al