Veliaj: Ky është mandati i çdo rrugice të Tiranës

16:35 28/08/2023

Rehabilitohet blloku urban pranë “Rrugës së Qelqit”

Kryebashkiaku Erion Veliaj thotë se ky mandat i është dedikuar rehabilitimit të çdo blloku pallatesh dhe rrugice të Tiranës.

“Ky do të jetë një mandat i rrugëve kapilare, pra i vajtjes deri në ekstrem, dhe sidomos në zonat kufitare që ndoshta nuk janë në vëmendjen e hapësirave qendrore të Njësive, do të jetë një premtim që ne duam ta mbajmë me insistim”.

Një nga zonat që po rehabilitohen në kryeqyet është edhe blloku urban në afërsi të ish-Fabrikës së Qelqit në Kombinat. Bashkia e Tiranës po ndërhyn edhe në rrjetin e kanalizimeve të ujërave të bardha dhe ujërave të zeza.

“Jam shumë krenar që kemi gjetur mirëkuptim me banorët. Askush nuk ndihet mirë kur i vjen njoftimi për të zhvendosur pak avllinë, por e gjitha bëhet për një qëllim të mirë: Po pati asfalt, trotuare, gjelbërim, ndriçim, dhe kanalizime për ujërat e bardha dhe të zeza, i rritet vlera gjithë zones. Vërtet mund të ketë pasur një krasitje të avllive, por fakti se do të kemi një rrugë të drejtë, me cilësi urbanistike, tani që fillon shkolla, unë besoj se është një lajm i shkëlqyer”.

Kryebashkiaku Veliaj njofton se brenda dy muajve blloku do të jetë gati.

