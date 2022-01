Veliaj: Ndalimi i betonierëve, vendim i drejtë

15:49 12/01/2022

“Ka dhënë rezultate në uljen e trafikut”

Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj zgjodhi takimin me trupën e Policisë Bashkiake për t’ju përgjigjur edhe njëherë Shoqatës së Ndërtuesve në lidhje me vendimin për kufizimin e lëvizjes së betoniereve gjatë ditës brenda Unazës së kryeqytetit.

“Po ju them se nuk do të tërhiqem nga ky vendim. Trafiku nga të gjitha raportimet, matjet me kamera, apo matjet në semafor, sot ka rënë ndjeshëm me çfarë ishte në dhjetor, nëntor apo tetor. Për sa kohë që kjo politikë dhe ky vendim i vështirë dha një rezultat pozitiv, ne do ta mbajmë këtë vendim për hir të shumicës që janë familje të thjeshta, njerëz që duan të shkojnë në punë dhe që duan të shkojnë në shkollë çdo ditë në orën 08:00”.

Kryebashkikau apeloi që gjyqtarët të jenë të kujdesshëm kur shqyrtojnë të tilla vendime.

“Do i bëja thirrje çdo gjyqtari ta mendojë mirë kur jep një vendim për të qarkulluar një betoniere, apo kamionët, në kundërshtim me masat që ka marrë Bashkia e Tiranës! Ta mendojë mirë kur heq barriera, kur heq kufizimet dhe kangjellat rrugore, që janë aty për të mbrojtur njerëzit nga makinat”, e mbylli Veliaj fjalën e tij.

Teksa foli për trupën e Policisë Bashkiake, Veliaj tha se hapen thirrjet për të gjithë ata të rinj dhe të reja që duan të bëhen pjesë saj.

