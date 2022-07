Veliaj nderohet me “Çelësin e Prishtinës”

20:30 22/07/2022

“Ata që merren me politikë kanë mision për të bashkuar”

Çelësi i qytetit të Prishtinës i është dhuruar kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj nga homologu i tij në Prishtinë, Përparim Rama. Kryetarët e dy bashkive diskutuan për projektet e përbashkëta dhe mbështetjen e aktiviteteve të ndryshme kulturore, që i afrojnë edhe më shumë Tiranën dhe Prishtinën.

“Ndihem shumë i privilegjuar dhe i përulur për “Çelësin e Prishtinës”. E konsideroj një shtëpi të dytë, më bëhet zemra mal për çdo sukses dhe për çdo progres. Besoj se kush drejton dhe merret me politikë ka si mision të bashkojë dhe afrojë njerëzit, për t’i sheshuar ndasitë. Patjetër, politika është e rëndësishme, të gjithë duam të marrim vota, por jo vota me çdo çmim dhe jo vota me çdo instrument të populizmit”.

Transformimi i Tiranës nder vite ka marr vëmendjen e Kryetarit të Komunës së Prishtinës.

“Tirana është transformuar në një qytet për qytetarët përmes vizionit që ka Erioni si kryebashkiak bashkëkohor. Ai ka prurë një frymë të re me transformimin e sheshit “Skënderbej”, i cili më pëlqen pa masë dhe ka fituar çmimin Europian për hapësirat publike.”,.

Dy kryebashkiakët morën pjesë edhe në edicionin e dytë të “Prishtina Gastronomy Festival”. Veliaj theksoi se politika e mirë nuk i përçan njerëzit, por i bashkon dhe se ato që na bashkojnë janë shumë më të forta se ato që na ndajnë.

Tv Klan