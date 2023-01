Veliaj: Në pranverë do të hapet Parku i Farkës

16:22 28/01/2023

Studentë të UBT-së dhe nxënës e mësues nga Farka i dhurojnë Tiranës 170 pemë

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj së bashku me studentë të Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe nxënës e mësues të shkollave të Farkës, mbollën 170 pemë të reja në Parkun e Liqenit të Madh të Farkës.

“Sot kam 170 mirënjohje për 170 pemët që çunat e gocat e Farkës dhe ata të Universitetit Bujqësor kanë mbjellë në këtë hapësirë, që po transformohet në mënyrë të paimagjinueshme. Këtë pranverë, përveç se të presim sythat e parë të këtyre pemëve, do të presim edhe hapjen e parkut të madh të Farkës. Është një park më i madh se i Liqenit të Tiranës. E di që për ata që kanë parë transformimin e Liqenit të Tiranës, mendojnë se ai është një ndër parqet më të bukur në Ballkan, por parku i Farkës do jetë edhe më i bukur. Ka vërtet një investim cilësor, por mbi të gjitha është edhe një hapësirë më e madhe”.

Kryebashkiaku ka ftuar qytetarët që të bëhen pjesë e nismës për mbjelljen e pemëve.

“Mbill edhe ti një pemë dhe Tirana bëhet më e gjelbër, falë edhe asaj pemës që ka mbjellë secili prej nesh. Ftesa për të gjithë është: Të shash është kollaj, të marrësh një lopatë është pak më e vështirë, se do pak përgatitje, do një planifikim, do edhe sigurisht ca shoke e shoqe, që të bëni një aksion mbjellje. Jam shumë i inkurajuar që planin tonë për të mbjellë 2 milionë pemë deri në vitin 2030 e kemi thuajse në mes, kështu që shumë shpejt, besoj në javët ardhshme, ne do kapim shifrën e një milionë pemëve të evidentuara”

Parku i ri i Farkës është më i madh se Parku i Liqenit Artificial të Tiranës, dhe ka një pistë prej 6 km.

