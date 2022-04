Shkolla “Bashkim Fino”, gati në Shtator

Shpërndaje







14:15 25/04/2022

Veliaj: Zgjidhim problemin e mësimit me dy turne

Shkolla 9-vjeçare “Bashkim Fino”, që po ndërtohet pranë Qytetit Studenti, do të hapë dyert në nisje të vitit të ri shkollor në Shtator. Teksa pa nga afër punimet që po kryhen, kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, tha se ndërtimi i shkollës do të zgjidhë përfundimisht problemin e mësimit me dy turne në Njësinë 2.

“Kjo temë për të cilën kemi folur për 30 vjet, më në fund u zgjidh, dhe kjo paketë e 40 shkollave për Tiranën është përgjigja më e mirë ndaj të gjithë atyre që mundohen të fusin politikën kudo”.

Veliaj shtoi se godinat e reja po ndërtohen me të njëjtin standard në qendër dhe në periferi te Tiranës.

“Në momentin që kemi një shkollë të re si kjo, me kushte optimale për mësim, me mësuesit më të mirë të portalit, atëherë nuk ka asnjë merak për ta sjellë fëmijën të mësojë këtu. Kemi cilësi të mirë të ndërtimit, por kemi një cilësi të jashtëzakonshme të mësuesve”.

Shkolla “Bashkim Fino” do të ketë një kapacitet prej 1100 nxënësish, duke përfshirë dhe 200 fëmijë në kopësht, 6 laboratore, 2 palestra dhe bibliotekën.

Tv Klan