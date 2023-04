Veliaj: Nga qyteti i gjumit dhe zhulit, sot Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë. Për çfarë do mbahem mend

Shpërndaje







23:21 27/04/2023

Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj komentoi në emisionin “Opinion” çështjen e lejeve të ndërtimit të dhëna në kryeqytet. Kryebashkiaku Veliaj deklaroi se tek lejet e dhëna përfshihen dhe pallatet për të prekurit nga tërmeti dhe ndërtimet publike për 40 shkollat e reja, apo për tregun agro-ushqimor.

“Do mbahem mend për parkun e Farkës që s’ishte, për dyfishimin e parkut të Tiranës që s’ishte, për parkun Rinia që ishte kthyer në një fjetore gjatë kohës së gjumit ku flinin ata që prisnin autobusin për të shkuar në rrethe, do mbahem mend për 40 shkolla, por 40 shkolla gjithashtu kanë leje ndërtimi. Pra këto janë metra katrorë edhe të shkollave. Ai parku agro ushqimor është gjithashtu 20 mijë metra katrorë. Edhe ai është leje ndërtimi. Në të gjithë këto zhvillime të Tiranës përfshihen të gjithë ndërtimet publike dhe jo publike. Vetëm rindërtimi janë qindra, mijëra metra katrorë, tek 5 Maji dhe në Kombinat. Më mirë të mbahem mend që i futa ata njerëz nëpër shtëpi se të mbahesha mend se i lashë të rrinin rrugëve”, tha ai.

Veliaj u shpreh se ka ikur koha e Tiranës së gjumit dhe zhulit dhe tashmë është qyteti ku kanë ardhur hotelet më të njohura në të gjithë botën.

“Nëse do të dish çfarë ndiej unë për kullat. Unë jam krenar që mora një qytet, qytetin e tyre që s’kishte asnjë hotel me 5 yje. Sot është Mariot, Inter Continental, Hilton, Gran Melia. Qyteti juaj ishte një fjetinë, një konvikt i madh ndërkohë që qyteti sot ka jetë. Qyteti sot është kryeqyteti evropian i Rinisë, si Sportit, eventualisht i Kulturës për të cilën po aplikojmë dhe sot jam duke thënë jam krenar që hotelet me 5 yje, brandet e mëdha kanë ardhur në Tiranë se nuk kishin besim tek ajo Tirana e gjumit dhe e zhulit”, tha Veliaj./tvklan.al