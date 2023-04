Veliaj nis fushatën për Tiranën

Shpërndaje







23:41 11/04/2023

“Mesazhe pozitive dhe mbjellje pemësh”

Nën ritmet e këngës që më herët kryeministri Rama e prezantoi si himn të fushatës për zgjedhjet e 14 Majit, socialistët e Tiranës u mblodhën në periferi të kryeqytetit ku të pranishëm ishin kryebashkiaku Erion Veliaj dhe kryeministri Rama.

“Duke filluar nga sot, ne nisim një rrugëtim që është fushata më pozitive, më e gjelbër dhe më e bukur që kemi pasur ndonjëherë në Tiranë”, tha Veliaj.

Përveç mbjelljes së pemëve Veliaj tha se në këtë fushatë socialistët do të përcjellin mesazhe pozitive.

“Dua që këto 30 ditë, ne të kemi një sprint me energji pozitive, për të folur vetëm për lajme të mira, për lajmin e mirë që morëm sot nga qeveria, për rritjen e rrogave, të pagave, pensioneve, të gjithë atyre që shërbejnë dhe mezi pres që në çdo njësi administrative, ashtu siç thotë kjo kënga jonë: ‘Ta hëngsha zemrën dhe ta falsha zemrën’, ne të jemi vetëm një këngë e bukur pasioni, pune dhe dashurie”, tha Veliaj.

Ndërsa Kryeministri nuk i kurseu batutat me kryebashkiakun Veliaj.

“Ej, e dini pse erdha unë? Ky më çoi mesazh dhe më tha: “Lal këtej nga Farka ka qofte, ka birra, ka qingja, ka bërxolla, ka keca, ka pula… Hajde po pate qejf se dhe mileti është mbledhur”. Po për ça erdha unë? Të dëgjoj fjalimin e këtij. Nuk e kuptoj këtë. Erdha të dëgjoj fjalimin tat tani? “Ti shko mbill ndonjë pemë se e bëjmë gëzuar vetë ne. Kështu është me Lalin. Dhe jo vetëm kaq, por pasi të ikni nga këtu dhe të dëgjoni fjalimin do shkoni në shtëpi dhe do thoni: “Kemi pirë birrë, kemi ngrënë qofte…”, u shpreh Rama.

Tv Klan