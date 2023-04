Veliaj: Njerëzit nuk gënjehen nga “Sudja”

22:10 19/04/2023

“Bashkia e Shkodrës mbledh më shumë taksa e nuk bën dot autobus falas”

Kryetari i Partisë Socialiste për Tiranën, njëherësh edhe kandidat i kësaj force për Bashkinë e Kryeqytetit, Erion Veliaj ka sfiduar sërish opozitën që para se të premtojë transport falas në kryeqytet ta bëjë këtë gjë në Bashkinë e Shkodrës, aty ku drejton prej dekadash.

Nga mbledhja e Këshillit Bashkiak, ku u miratuan hapja e një çerdhe dhe një kopshti në Astir, Veliaj tha se as justifikimi që përdoret se Shkodra ka taksa më të ulëta se Tirana nuk qëndron.

“Tani nxjerrin një teori tjetër dhe thonë: Nuk kemi mundësi sepse i kemi taksat shumë më të ulëta se Tirana. dhe mora dy fatura: faturën e UKT (për Tiranën) dhe faturën e UKSH (për Shkodrën), ku mblidhen taksat e bashkive. Në Shkodër, taksa dhe tarifa familjare (nuk e thotë as specifikimin për çfare) është 708 lekë të reja. Pra, 7 mijë lek të vjetra taksa për familje. Të shohim si krahasohet me tonën: Ne i kemi të specifikuara, pra kemi Tarifë Pastrimi 100 lekë të reja, plus Taksë e Përkohshme e Infrastrukturës arsimore 150 lekë të reja (po kaq ka qenë edhe në kohën e Lulit se ka qenë taksa e gjelbërimit) dhe taksa për ndërtesën 250 lekë të reja, . Në total, 4 mijë 840 lekë të vjetra. Pra, Bashkia e Shkodrës mbledh nga familjarët më shumë taksë, 708 me 484, dhe nuk e bën dot asnjë linjë autobusi falas. Kjo është llogaria!.”

Më herët, kandidati i PS-së për Bashkinë e Tiranës, Erion Veliaj në takimet e zhvilluara në njësine 4 i ka krahasuar premtimet e rivalit të tij demokrat të ngjashme me ato të firmave piramidale të viteve 1996.

“Kush beson ende te Sudja, duhet ta mendojë edhe njëherë! Ne e provuam këtë “falas, falas, falas”! Falas thoshte Sudja. Falas ishte dhe torta. Lanë kokrrën e namit, 100-vjetori i Pavarësisë, 100 vjet shtet duke marrë tortën me lopata, legena e sapllake.”

Veliaj kërkoi votën e qytetarëve me qëllim për të realizuar punët e nisura jo vetëm për këtë zonë por në të gjithë metropolin shqiptar gjatë mandatit të tretë në krye të Bashkisë së Tiranës.

