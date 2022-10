Veliaj: Opozita merr lekë nga rusët

16:59 24/10/2022

“Kërkon që shqiptarët të vihen kundër njëri-tjetrit”

Nga Zallheri, teksa përuroi shkollën 9-vjeçare Dritas, kryebashkiaku Erion Veliaj u ndal tek protestat në vend për të cilat tha se janë organizuar nga opozita për të vënë shqiptarët kundër njëri-tjetrit.

“E gjithë bota bën luftë me Rusinë, këta që marrin lekët e rusëve bëjnë luftë me ne. E kuptoni sa jashtë realitetit janë? E gjithë bota po përgatitet si të mbrohet, si të reagojë, si t’i përgjigjet luftës me Rusinë, kurse këta që marrin lekët e rusëve përgatiten si të bëjnë luftë me shqiptarët. Sot, miqtë e mi, duhet të jemi shumë të qartë! Jemi në një situatë të vështirë. Ndaj, nuk lipset të bëjmë luftë shqiptar me shqiptar. Lipset të ndihmojmë njëri-tjetrin! Lipset t’i japim një dorë njëri-tjetrit”.

Një reagim pati edhe për grevën e një pjese të pedagogëve.

“Kur takoj zysh Silvën (Silva Dautin), e cila vjen çdo ditë në Dritas, me një rrogë më pak se gjysma e asaj të pedagogëve, që protestojnë sot dhe zyrat i kanë te sheshi “Nënë Tereza”, atëherë kush ka të drejtë të protestojë në një vend ku nevojat janë pafund? Ka të drejtë zysh Silva, se zysh Silva vjen përditë nga “Ali Demi”, që të bëjë këtë punë. Zysh Silva ka më pak se gjysmën e rrogës së SHIK-save që protestojnë sot”.

Sipas Veliajt, Bashkia e Tiranës është e fokusuar tek investimet në arsim ku deri tani janë ndrëtuar 40 shkolla të reja, prej tyre 12 vetëm këtë vit.

“Kur të bëhet bilanci, do jetë shumë e qartë. Kush ka bërë 40 shkolla dhe kush ka bërë zero shkolla. Unë besoj se 40 me 0, s’ka rezultat më fitues, për sa kohë që rezultati është puna dhe jo llogjet, jo sharjet, jo fyerjet”.

