Veliaj: Parkimet, jo me koncesion

Parkimi në kryeqytet nuk do të bëhet vetëm me anë të mesazheve me pagesë, por edhe në bankomate të posçëm dhe me anë të aplikacioneve të ndryshme të pagesave. Vendimi u mor nga Këshilli Bashkiak në mbledhjen e radhës, ku kryebashkiaku Veliaj edhe hodhi poshtë akuzat e opozitës se Tirana parking do të jepej me koncension.

“Nuk e japim me koncension se nuk jemi çmendur që të japim një gjë që mezi e krijuam dhe që po del shumë e dobishme për Bashkinë e Tiranës, Agjencinë e parkimit ta japim me koncension! Bëhet fjalë vetëm për mënyrën e pagesës, pra për ata që janë të huaj dhe thonë, unë mund të vendos 100 lekëshin si xheton dhe të marr një faturë e ta vendos tek xhami apo ata që kanë le të themi portofole aplikacionesh elektronike në telefonin e tyre dhe paguajnë nëpërmjet AP, që mund ta kenë lidhur me llogarinë e tyre bankare”.

Veliaj foli edhe për Kartën e Studentit, ku mori përispër prodhimin e saj nëse universitetet nënshkruajnë se e kanë të pamundur ta realizojnë. Rikonstruksioni i konvikteve, sipas kryebashkiakut është tashmë një prioritet i punës së tij në këtë vit. Punimet kanë nisur në ambientet e përbashkëta në 8 godina në Qytetin Studenti, ndërsa në Korrik punimet do të shtrihen në dhoma.

