Veliaj për Ahmetajn: Beni ka qenë bashkëpunues me drejtësinë, s’kam arsye të dyshoj

21:44 12/04/2023

Super energjike e ka cilësuar situatën brenda PS-së kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj para zgjedhjeve të 14 Majit. Në një intervistë në “Milori Live” në Klan News ai u shpreh se votat në këshillat bashkiakë janë të domosdoshme për arritjet e mëtejshme në kryeqytet.

“Kemi një super energji. Fakti që po e marrim me kaq sportivitet nuk do të thotë se s’jemi serioz me votat, do kërkojmë çdo votë. Për Ramën, PS dhe sidomos për këshillat bashkiakë. U them qytetarëve na jepni fuqinë në këshillat bashkiakë sepse është e vetmja mundësi që ne të ecim përpara. Ndryshe po u trajtua vota e këshillit si çokë, ajo na dëmton. Duhet trajtuar me seriozitet si vota e një deputeti, është Parlamenti i Tiranës që na jep fuqi për këto vendime.”

Veliaj foli dhe për Arben Ahmetajn dhe akuzat e ngritura ndaj tij për aferën e Inceneratorëve. Ai e quajti bashkëpunues dhe të gatshëm për t’u përballur si me drejtësinë ashtu dhe opinionin publik. Si i tillë, thotë Veliaj, nuk ka asnjë arsye që Ahmetaj të krijojë dyshime se është i implikuar në atë aferë.

“Ajo që kam parë është që zoti Ahmetaj ka qenë bashkëpunues. Nuk më rezulton që ne të kemi pasur zyrtarë që nuk kanë ofruar bashkëpunim ose t’i jenë shmangur akuzave. Madje dhe në atë dalje, më rezulton që Arben Ahmetaj doli për t’ju përgjigjur akuzave. Fakti që asnjë njeri nuk fshihet, nuk ikën, por sidomos nuk merr mbrojtje më rezulton një risi e madhe. Të kujtoj që në 2011-ën, Saliu nuk e lejonte Prokurorinë të hetonte gardistët. Në këshill bashkiak të gjithë gardistët që dyshohet se vranë morën banesa nga bashkia.

Është komplet situatë tjetër sot, për aq kohë sa ka qenë bashkëpunues nuk kam asnjë arsye të paragjykoj. Dhe për sa kohë nuk është shmangur as opinionit publik e as drejtësisë them se është një diferencë shumë e madhe me atë që ishin përpara nesh.Unë nuk paragjykoj asnjë njeri, nuk i uroj keq asnjë njeriu dhe nuk besoj se është roli im që të bëj aludime dhe për sa kohë Beni më rezulton super i gatshëm që të bashkëpunojë me drejtësinë dhe me publikun sa herë që ja kanë kërkuar, nuk shoh asnjë arsye pse ta dyshoj.”/tvklan.al