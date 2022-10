Veliaj: Politika jonë për t’i shërbyer qytetarit

15:56 18/10/2022

“Po ndihmojmë në uljen e kostove të jetesës”

Kreu i bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, gjatë përurimit të një kopshti të ri në njësinë nr. 2, u ndal tek paketa sociale për shtresat në nevojë. Veliaj tha se ashtu si qeveria, edhe bashkia e Tiranës po ndihmon në uljen e kostove për qytetarët.

“Unë e di se ca njerëz futen në politikë për sherre, ca njerëz futen në politikë për përçarje, ca njerëz futen në politikë për t’i nxjerrë sytë tjetrit. Ne jemi në këto lloj pune për të shërbyer, Në qoftë se qeveria ndihmon me ndihmën ekonomike, pagesën e aftësisë së kufizuar, rritjen e pensioneve, të rrogave, detyra jonë është të ndihmojmë uljen e kostove. Kjo do të thotë se vendimi ynë që t’i subvencionojmë kopshtet 1 me 7 – pra, për çdo 1 lek që paguan një familje, 7 lek i paguan Bashkia e Tiranës – është një mënyrë për t’iu gjendur pranë familjeve që kanë nevojë, familjeve që duan të shkojnë në punë”, u shpreh Veliaj.

Çerdhja dhe kopshti më i ri i kryeqytetit, “Ishulli i thesarit” është ndërtuar sipas sistemit të Regio Emilias.

“Hapja e një kopshti dhe çerdheje të re është gëzim i jashtëzakonshëm. Më pëlqen shumë emri “Ishulli i Thesarit”, por edhe didaktika e kopshtit sipas sistemit të Regio Emilias, në sajë të bashkëpunimit që kemi me Ambasadën Italiane. Unë besoj se në kopësht nuk rriten vetëm fëmijët, por ndryshon edhe mentaliteti i prindërve për të kuptuar trendin botëror, si po i rrisin fëmijët në Itali e Gjermani, dhe në qoftë se kemi atë menu, atë didaktikë mësimore, nëse kemi atë përkujdesje dhe mbi të gjitha kemi edhe këto lloj ndërtesash si në Perëndim, besoj se i kemi dhënë zonës së Qytetit Studenti një aset të jashtëzakonshëm”, u shpreh kryebashkiaku.

Sipas Veliajt, ketë vit kryeqyteti ka regjistruar 12 shkolla dhe 8 çerdhe e kopshte të reja.

