Veliaj: Politika nuk do zërë hapësirën e asfaltit

17:17 09/03/2023

“Ndërhyjmë në çdo lagje të kryeqytetit”

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj dhe drejtori i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Artan Lame, inspektuan punimet për asfaltimin e rrugës “Haki Glina” në Sauk. Veliaj hoqi një paralelizëm mes Agjencisë së Kadastrës dhe Bashkisë së Tiranës.

“Në Shqipërinë e pas viteve ’90 nuk e kemi luksin të zgjedhim ose urbanizimin, ose legalizimin, duhet të ecim njëkohësisht me të dyja. Artan Lame dhe skuadra e tij ka ecur me legalizimin, kurse ne me skuadrën tonë, ecim me urbanizimin. Shtëpia ka vlerë kur i ka të dyja: kur i ka edhe letrat, edhe infrastrukturën”, tha Veliaj.

Veliaj tha se Bashkia e Tiranës po ndërhyn në çdo cep të njësisë nr. 2 në kryeqytet.

“Ashtu siç është koha shirash nga Zoti, është edhe koha shirash me muhabete fushate. Është shumë e rëndësishme që në demokraci t’i dëgjojmë të gjithë, por të punojmë për të gjithë. Unë jam shumë i fokusuar te kjo e dyta. Do dëgjojmë lloj-lloj teorish, kush e kishte shansin për ta bërë e kishte shansin për të na treguar si bëhet. Por tani që e kemi në dorë që ta bëjmë ne, do vazhdojmë punën. Nuk dua që për efekt të fushatës, politika të zërë hapësirën që duhet të zërë asfalti. Ne do vazhdojmë punën tonë”.

Sipas Veliajt, plani i Bashkisë së Tiranës është që të investojë çdo ditë për banorët e saj.

