Veliaj pret ekipin shqiptar të priftërinjve

17:25 07/02/2024

“Kampionati Europian i juaji po përmbyll me sukses vitin e sportit”

Për herë të parë në Shqipëri po zhvillohet kampionati europian i futbollit për priftërinjtë “Futsal” 2024, ku 17 skuadra kombëtare nga e gjithë Europa po ndeshen prej 5 Shkurtit. Kryetari i Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj shprehu mirënjohjen për kontributin e ekipit shqiptar.

“Kam respekt dhe mirënjohje për punën tuaj! Për gjithë kontributin që etërit tanë japin në komunitet sepse janë komunitete jo në qendër të Tiranës, por në periferi, ku ndoshta dora e zotit dhe shërbesa juaj ka mbërritur para dorës së bashkisë. Duke qenë se këtë territor e ndajmë bashkë, dua t’ju them: Faleminderit! Shpresoj që këto ditë, kur mbi 200 priftërinj dhe mbi 17 skuadra nga e gjithë Europa janë mbledhur për këtë kampionat futbolli, të jenë edhe ditë të paqes dhe vëllazërisë.”

Veliaj theksoi se ndihet krenar që vitin e sportit, Tirana e mbyll me një kampionat të tillë.

“Fakti që kemi ardhur për këtë aktivitet sportiv tregon se jemi njerëz që kemi zgjedhur të zbresim në fushë, jo të flasim nga lozha. Fusha e futbollit simbolizon zbritjen në terren, zbritjen në arenë, lojën në komunitet, lojën në skuadër, ndaj kjo është ndoshta metafora më e me bukur, sidomos për Tiranën që sapo mbylli vitin ku ishte Qyteti Europian i Sportit. Vërtet m’u bë zemra mal kur Imzot Dom Arjani ma bëri këtë ftesë, për ta mbyllur vitin e sportit me një kampionat të pazakontë, me 17-të skuadra të etërve që janë thirrur në shërbim shpirtëror.”

“Futsal 2024” shërben si aktivitet që përtej sportit, është dhe një mundësi për të promovuar Shqipërinë dhe vlerat e saj.

Klan News