Veliaj pret homologun e Mykonos: Mësojmë nga më të mirët për rritur turizmin e qëndrueshëm në Tiranë

Shpërndaje







20:27 12/12/2022

Në mbyllje të vitit kur Tirana mbajti titullin “Kryeqyteti Europian i Rinisë”, kryebashkiaku Erion Veliaj priti në takim homologun e tij, kryebashkiakun e Mykonos, Konstantinos Koukas. Ata diskutuan për suksesin që Tirana pati si “Kryeqyteti Evropian i Rinisë” dhe për projektet e përbashkëta që përfshijnë gjeneratën e re.

“Aseti numër një i një qyteti janë njerëzit e tij, janë të rinjtë dhe të rejat, ata që kanë shpirtin e sipërmarrjes, të cilëve do t’u kalojmë stafetën nesër. Unë besoj se djemtë dhe vajzat e rinj në Shqipëri, në Greqi, në Itali, në gjithë rajonin tonë, nëse lidhen me njëri-tjetrin, nëse komunikojnë me njëri-tjetrin, nëse krijojnë projekte të përbashkëta, atëherë sigurisht që rriten në harmoni. Pikërisht, kjo i duhet gjeneratës që vjen, jo mëritë e së kaluarës, por kokën nga e ardhmja, projekte për të ardhmen dhe plane sesi ky rajon, që është kaq i bekuar, mund të ketë edhe një shoqëri të jashtëzakonshme”, tha Veliaj.

Kryebashkiaku solli në vëmendje faktin se në fushën e turizmit, Tirana dhe të rinjtë e saj kanë shumë për të mësuar nga puna që bëhet në Mykonos.

“Mykonos është një histori suksesi nga e cila ne duam të mësojmë se si bëhet turizëm i qëndrueshëm, se si të kemi përfitime nga turizmi pa i prishur bukuritë e natyrës. Unë besoj se Shqipëria, tani që është hapur ndaj turizmit, ka shumë çfarë të mësojë nga Mykonos, për t’u siguruar që e ruajmë atë pajë që na ka dhënë zoti dhe na ka dhënë natyra, por sigurisht sigurohemi që edhe të prodhojë ekonomi dhe të ketë të ardhura për ata që jetojnë me turizëm, me gjithë këtë industri të jashtëzakonshme”, tha Veliaj.

Nga ana tjetër kryetari i Bashkisë së Mykonos, Konstantinos Koukas, vlerësoi Tiranën dhe punën që ka bërë kryetari i Bashkisë.

“Tirana është duke bërë punë të shkëlqyer. Që nga vizita ime e fundit këtu, jam bërë një ambasador i zëshëm i qytetit tuaj, duke ftuar të gjithë miqtë e mi që të vizitojnë qytetin tuaj dhe të shohin punën e shkëlqyer që ju bëni si kryetar bashkie. Mendoj që vendi juaj po bën shumë mirë”, theksoi kryebashkiaku i Mykonosit. /tvklan.al