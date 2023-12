Veliaj pret kampionen Lara Colturi

Shpërndaje







14:05 10/12/2023

Kryebashkiaku: Jmei shumë krenare për ty

Lara Colturi, skiatorja 17-vjeçare, e cila përfaqëson dhe garon për Shqipërinë, ka arritur një rezultat historik në botërorin e skive, duke u renditur në vendin e 12.

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj u shpreh krenar për rezultatin e saj dhe i shprehu mbështetjen në vazhdim, si pjesë e “Sport Klub Tirana”.

“Ndihem shumë mirë që sa herë që ti garon tani ke edhe një ‘fan club’ me shqiptarë që të ndjekin kudo. Dhe fakti që sot je këtu me ne për rikonfirmuar besnikërinë ndaj flamurit shqiptar më bën të jem vërtet krenar.”

Kryebashkiaku shtoi se Bashkia e Tiranës do ta mbështesë Larën edhe në vitet e ardhshme.

“Do të marrim një angazhim për tre vitet e ardhshme, duke qenë se Lojërat Olimpike dimërore janë në 2026-ën. Ne do ta mbështesim Larën për tre vite dhe përveç kësaj do të vazhdojmë të jemi tifozët e tu më të mëdhenj”

Vitet e fundit klubi shumësportësh “Tirana” po njeh një hov në cilësinë e sportistëve që garojnë në disiplina të ndryshme, të cilët kanë fituar trofe dhe tituj kombëtarë e ndërkombëtarë, si Luiza Gega, Kampione e Europës në Atletikë, apo Zelimkhan Abakarov, Kampion i Botës në mundje.

Klan News