Veliaj pret kreun e Komunës së Çairit dhe 5 të rinjtë shqiptarë që fituan bursë në NASA

18:41 21/10/2022

Kryetari i Komunës së Çairit, Visar Ganiu, së bashku me 5 nxënës shqiptarë nga Maqedonia e Veriut, të cilët kanë fituar bursë për në NASA, u pritën nga kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj.

Për Veliajn, nuk kishte moment më të mirë sesa viti kur Tirana është Kryeqyteti Europian i Rinisë, për të përgëzuar të rinjtë që do të përfaqësojnë kombin tonë në ‘Nasa Space Challenge’.

“Na keni nderuar sot në Tiranë, jo vetëm se Tirana është Kryeqyteti Europian i Rinisë dhe nuk mund të kishte një moment më të bukur për të pasur këtë ekip simpatik të djemve tanë të talentuar, por edhe për faktin se kemi humbur shumë kohë duke u marrë me punë të brendshme, duke gjetur armikun brenda nesh, duke u copëtuar, ndërsa sot ka ardhur koha të bashkohemi. Filozofia e Unionit të Bashkive Shqiptare është pikërisht kjo: Të gjejmë gjërat që na bashkojnë. Mund të mos biem dakord për gjithçka, por ama të mësojmë nga njëri-tjetri”, tha Veliaj.

Kreu i Bashkisë tha se lidhja e të rinjve tanë kudo, në çdo trevë shqipfolëse, është shumë e rëndësishme.

“Duhet të sigurohemi që universitete tona lidhen, sepse unë besoj se në qoftë se çunat e gocat tanë, si në Tiranë, si në Shkup, si në Preshevë, si në Prishtinë, si në Tuz, në Ulqin, lidhen me njëri-tjetrin në një moshë të re, do rriten gjithë jetën bashkë dhe do shohin te njëri-tjetri jo rivalin, por aleatin, bashkëpunëtorin, vëllain, motrën.

Misioni ynë tani është, jo vetëm të bëjmë punën fizike të qytetit, por besoj se infrastruktura shpirtërore është gjithashtu e rëndësishme. Njerëzit nuk jetojnë vetëm me asfalt, me shtylla, pllaka e pemë. Njerëzit jetojnë edhe me kontaktet, që ne kemi detyrim t’i lehtësojmë. Dua që, jo vetëm këtë vit, kur Tirana është Kryeqyteti Europian i Rinisë, por edhe vitin tjetër kur ne planifikojmë të jemi Qyteti Europian i Sportit, të mësojmë të luajmë në skuadër dhe të kuptojmë se skuadra është Shqipëria, pavarësisht se në cilat troje jemi vendosur. Është skuadra më e rëndësishme në botë,” nënvizoi Veliaj.

Kryetari i komunës së Çairit, Visar Ganiu falenderoi kryebashkiakun Veliaj për punën që po bën me komunat shqiptare në rajon.

“Jam tepër i lumtur e i nderuar që jemi sot këtu. Unioni i Bashkive ka dhënë rezultate shumë pozitive dhe në atë drejtim duhet të investojmë të gjithë bashkë. Jam gjithashtu i lumtur që kryeshteti ynë, Tirana, është Kryeqyteti Europian i Rinisë, për shkak se jo rastësisht ky kryeqytet është edhe më aktivi në Evropë dhe ky model duhet të përcillet edhe në vendet tona, në komunat, bashkitë tona. Gjithashtu, ju cekët që vitin e ardhshëm keni aspirata të merrni titullin Qyteti Europian i Sportit. Jam i bindur, unë si pedagog sportiv në Universitetin e Sporteve, do të jap një kontribut ndoshta më të madh se këtë vit”, u shpreh ai.

Kryebashkiakët diskutuan gjithashtu edhe mbi projektet e radhës, bashkëpunimi për të cilin do të rritet në vazhdim. /tvklan.al