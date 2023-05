Veliaj: Projekt për stadiumin “Selman Stërmasi”

17:57 06/05/2023

“Investime edhe te Pallati i Sportit, javën e ardhshme tregu agroushqimor”

Nga Parku i Liqenit të Farkës ku u mbajtën këtë të shtunë disa aktivitete sportive, kandidati i PS për Bashkinë e Tiranës, Erion Veliaj premton të tjera investime për sportin.

“Dua t’ju informoj se Parku i Liqenit të Farkës, është vetëm një nga investimet e këtij viti. Ne duam të vazhdojmë me disa investime të tjera, bashkë me qeverinë, dhe prandaj është e rëndësishme që të punojmë me qeverinë. Ne duam të bëjmë të njëjtën gjë te stadiumi “Selman Stërmasi”, siç kemi bërë tek “Arena Kombëtare”. Investimi tjetër do të jetë Pallati i ri i Sportit “Asllan Rusi.”

Nga Farka ku e pranishme ishte edhe ministrja e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Frida Krifca, Veliaj bëri të ditur se javën e ardhshme do të hapet tregu agroushqimor i Farkës.

“Më në fund e thyejmë monopolin e privatit, ku praktikisht 70% e kostos ishte fitimi që fuste në xhep privati. E kemi bashkëfinancuar me Fridën, prandaj është e rëndësishme që mos të bëjmë luftë me qeverinë. Bashkia dhe qeveria ka interes që edhe fermeri ynë të ketë një treg ku ti futesh pa haraçin që duhet paguar te privati dhe qytetarët e Tiranës ta shtrojnë tavolinën me fruta dhe perime që kushtojnë më pak dhe janë më lirë falë këtij bashkëpunimi të Qeverisë dhe të Bashkisë”.

Për të realizuar këto investime, Veliaj tha se qytetarët duhet të votojnë Partinë Socialiste, e cila sipas tij është e vetmja forcë që di t’i çojë punët përpara.

