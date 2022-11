Veliaj publikon projektin e kompleksit sportiv Dajti

11:11 23/11/2022

Kompleksi sportiv Dajti në kryeqytet do të rehabilitohet. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj ka publikuar pamjet e projektit se si do të duket ky kompleks pas investimit që do të nisë shumë shpejt nga Bashkia e Tiranës.

“Kompleksi Dajti është te njësia 7, shumë pranë Universitetit të Sporteve, një hapësirë për të cilën u tha jo po do e bëjnë pallat, jo po do shkojë në Paskuqan. Janë muhabetet e tallagjarëve që nuk na i kursen asnjë prej këtyre projekteve. Ne vendosim rehabilitimin e atyre terreneve dhe i japim atij komuniteti një fushë të standardeve evropiane. Duam t’ía kthejmë komunitetit. Sot nuk kemi më një bashki të vobektë, por një bashki që do të investojë ta kthejë në funksionin e saj primar, që është sporti, dhe na shkon për faktin se Tirana është Qyteti Europian i Sportit 2023”, tha Veliaj pak ditë më parë. /tvklan.al