Përmes një postimi në rrjetin social “Facebook” Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, thotë se i është kërkuar nga ministri i Drejtësisë, Toni Gogu, dorëheqja si Kryetar i Bashkisë. Veliaj thotë se kjo ka ndodhur të premten në mbrëmje në orën 22:30 në një takim me Gogun në ambientet e paraburgimit në Fier, ku sipas Veliajt është transferuar nga Durrësi me urdhër të Ramës.
“R ka bërë transferimin, urdhër që ky nga konvikt duhet të bëjë burg tamam dhe që personalisht është marrë dhe me lejen për spital, lejet për takime, deri te aksesi tek miqtë e familja. R ka bypass TG dhe ka urdhëruar vetë transferimin e izolimin me këto 3 kërkesa: – Prano përfshirjen me Flamingot – Studentët ose do të shtohen akuzat për “prishje të rendit kushtetues” nga burgu e do bësh 100 vjet burg në 313 e 302; Hiq dorë nga bashkia TR dhe delegoje (te Arbër Hajdari); Mos u këshillo më me Plarent Ndrecën”, shkruan Veliaj.
Shkak për këtë kërkesë sipas Veliajt janë bërë dyshimet se ai është përfshirë në organizimin e protestave në vend, gjë që ai e mohon.
“Unë vërtet kam më pak liri sesa Kryeministri, por kam shumë herë më tepër dinjitet se ai. Refuzoj haluçinacionet bolshevike që unë kam organizuar ose financuar protestat dhe e gjithë e vërteta e takimit me ministrin e Drejtësisë, Toni Gogu, është kjo letër e shkruar me dorën time. Sfidoj Kryeministrin e vendit të nxjerrë një provë të vetme për aludimet e protestave. Ndryshe ik!”, shkuan më tej kryebashkiaku.
Më herët përmes një postimi në Facebook, ministri i Drejtësisë, Toni Gogu, pranoi takimin me kryebashkiakun, por mohoi se i ka kërkuar atij dorëheqjen.
“Po, e kam takuar Erion Veliajn të premten. Në ushtrim të përgjegjësive të mia si Ministër i Drejtësisë, kam shkuar për t’u njohur me kushtet e trajtimit të tij dhe për të dëgjuar ankesat e shprehura publikisht nga avokati i tij. Me Erionin më lidh një miqësi shumë e hershme, të cilën e dinë të gjithë. Por dua të jem krejt i qartë: Nuk i gjej dot arsyet pse janë stisur ato të pavërteta dhe nuk dua ta besoj që i ka thënë apo shkruar Erioni. Kush më njeh e di se nuk ka asnjë shans, në këtë botë apo në tjetrën, që unë të shqiptoj “mesazhet” që më janë vënë në gojë. Jam vërtet i befasuar. Kam shkuar për të dëgjuar shqetësimet e një njeriu pas një tymnaje mediatike dhe shqetësimeve të kuptueshme të kujtdo që shqetësohet kur flitet për liri e të drejta. Rrethanat e vizitës janë të dokumentuara dhe të verifikueshme. Për të tjerat, koha dhe e vërteta ecin dorë për dore”, tha ministri Gogu.
Tv Klan
/tvklan.al