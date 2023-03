Veliaj shtron iftar për besimtarët dhe krerët e komunitetit mysliman

Shpërndaje







16:27 30/03/2023

“Të sillemi gjithmonë si në muajin e Ramazanit”

Kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj shtroi një darkë iftari për besimtarët dhe krerët e komunitetit mysliman, diplomatë, deputetë dhe anëtarë të Këshillit Bashkiak të Tiranës, me rastin e muajit të Shenjtë të Ramazanit

“Ndonjëherë pyes veten, a mund të kishim çdo muaj Ramazan? E besoj se secili prej nesh mund ta marrë këtë vendim, për t’u sjellë çdo muaj me shenjtërinë që na dikton koha Ramazanit. Kështu do të kishim një qytet, një shoqëri, një vend edhe më të begatë, më të bekuar, një shoqëri edhe më të dashur, me njerëz më tolerantë. Ndaj, uroj që çdo ditë e këtij qyteti, çdo ditë e kësaj shoqërie, çdo ditë e jetës sonë, të jetë një ditë që jetohet me këtë zell, me këtë përkushtim, me këtë çiltërsi, e me këtë dinjitet”.

Muaji i Ramazanit, tha Veliaj, është muaji që i bën të gjithë njerëzit bashkë në një kohë kur në Shqipëri s’ka më pengesa fetare.

“Ditët më të mira i kemi përpara! Por kur mendoj se jam ndoshta i fundit i asaj gjenerate që fenë e kishte të ndaluar, besimin e kishte të ndaluar, organizimi i iftarit do e çonte të gjithë këtë grupim prapa hekurave në ato vite, aty kuptojmë sa kemi ecur. Jo gjithmonë kemi punuar për të ecur përpara, por kemi ecur shumë, kemi bërë një rrugë shumë, shumë të gjatë”.

Teksa pa nga afër edhe xhaminë e re në rrugën “Hamdi Cullaj” e cila hapi dyert për besimtarët myslimanë, Veliaj shprehu mirënjohjen edhe për të gjithë ata që kanë kontribuar për njerëzit në nevojë gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit.

Tv Klan