Veliaj: Si t’i shpjegoj homologëve që ambasadorët nuk i ndërron Meta?

16:31 08/04/2022

Partia Socialiste nuk do ia lërë zgjedhjen në dorë opozitës për zgjedhjen e presidentit të ri. Kjo është edhe fjalia që theksoi Erion Veliaj gjatë intervistës në Klan News për këtë post. Ai tha se pozicione të tilla nuk mund të trajtohen si qoka për shkak të rëndësisë që mbajnë. Kryebashkiaku i Tiranës përmendi ndër to ndërrimin e ambasadorëve në kryeqytetet e botës, të cilët qëndrojnë të njëjtët për vite me radhë sepse presidenti aktual nuk ka zbatuar kompetencat e tij.

Erion Veliaj: Së pari nuk e dimë kush është opozita kështu që nuk e di cila copë e asaj picës së madhe e ka kërkuar diçka të tillë por përgjigja ime është jo sepse kjo nuk është një qokë dhe nuk mund të trajtohet presidenti i republikës si qokë. Presidenti i republikës ka funksione shumë të rëndësishme dhe që tani po shikojmë tragjedinë në Ukrainë dhe që Klani po transmeton komedinë ku Zelensky ishte akor kryesor dhe tani po jeton në jetën reale, shumë njerëz nuk duhet të ngatërrojnë jetën reale me atë që ishte komedia e Zelensky. Tani në jetën reale ato vendimet për mbrojtjen e vendit, sigurinë, betejën qoftë për opinionin publik, qoftë fizike janë gjëra të rëndësishme.

Kur ti thua opozitë, besoj nënkupton po ata që në 2019 thjesht ikën nga bashkitë, nga këshilli bashkiak, thjesht ikën nga parlamenti, pra i lanë të gjitha funksionet bosh, ne nuk na duhen njerëz që ikin nga betejat por na duhen njerëz që rrinë në betejë dhe përkundrazi, më të mirët na duhen tani që kemi dhe betejat më të vështira, kështu që ta trajtojmë si qokë presidencën për ata që kanë dhënë dëshmi që një ditë thjesht ta lënë në derë dhe ikin, më duket mungesë respekti ndaj qytetarëve që presin president/e që i bashkon dhe rri aty, i drejton në kohë krize.

Ne kemi kompetenca të presidentit për trupin diplomatik, kemi vite pa ndërruar ambasadorët, në shumicën e kryeqyteteve të botës kur takoj homologët më thonë “ç’janë këta ambasadorë nga 7-8 vjet, s’keni njerëz apo çfarë ka ndodhur?” Si t’ia shpjegosh atyre që nuk i drejton Ilir Meta? Na duhen njerëz dinjitozë të shërbimit diplomatik, na duhet një komandant i Forcave të Armatosura, je mirë e bukur por ndodh diçka si ajo në Ukrainë dhe ti thua “kë kemi komandant ne?” Në momentin që komandanti nuk gjendet lokaleve ky është një problem, kështu që nuk bëjmë dot qokë, opozita është e mirëpritur të propozojë njerëz jo partiakë. Një gjë është e sigurt. Nuk do jetë politikan i Partisë Socialiste, sigurisht që do kërkojmë një figurë përbashkuese, por qokë për një opozitë që ikën nga përgjegjësitë dhe lë çdo lloj detyre në mes nuk kemi luksin ta bëjmë. Se nuk jetojmë në kohë që e kemi luksin për qoka dhe llastime të asaj që ju quani opozitë pavarësisht se cilës copë i referoheni./tvklan.al