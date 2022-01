Veliaj: Sporti shqiptar nuk mund të jetë biznes i llumit

Shpërndaje







17:34 20/01/2022

Në takimin me përfaqësues te shërbimit taxi në Tirane, kryebashkiaku Erion Veliaj rrefeu edhe per nje takim qe kishte patur sot me legjenden e Milanit, Gennaro Gattuso. Veliaj tha se me ish kapitenin e Milanit kishte shkëmbyer disa ide që sporti në vend të mos jetë më biznesi i llumit, por i elitës.

“Teksa po nisesha për këtu, u takova me Gennaro Gattuson – kush është tifoz i Milanit e njeh – me te cilin kemi disa ide të mira. Mund të bëjmë që edhe sporti shqiptar, në vend që të jetë biznesi i llumit, të bëhet biznesi i elitës, sipërmarrja e elitës, e djemve dhe e vajzave të shkëlqyer. Kemi shumë nevojë që edhe në sport të bëjmë të njëjtin modernizim që kemi bërë me floten e taksive elektrike. Kur shikon se me sportin shqiptar, në vend që të merret “kremi”, merret llumi, mendoj se sikurse kemi bërë reformën në shumë vende të tjera, duhet të vëmë dorë dhe aty”, tha Veliaj./tvklan.al