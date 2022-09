Veliaj takon kryebashkiakun e Kievit, Vitaliy Klychko

17:31 27/09/2022

“Do vazhdojmë të jemi një nga mbështetësit e palëkundur të Ukrainës”

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, në një vizitë të tijën në Prage ka takuar kryebashkiakun e Kievit, Vitaliy Klychko.

Në një postim në rrjete sociale, Veliaj shkruan se përgëzoi homologun ukrainas për guximin e treguar, ndërsa e siguroi atë se mbështetja e kryeministrit Rama dhe e qeverisë shqiptare në Këshillin e Sigurimit ashtu dhe në NATO nuk do të mungojë.

“E përgëzova mikun tim, Vitaliy Klychko, për kurajën dhe guximin e treguar kundër sulmit brutal rus. E sigurova se Edi Rama dhe qeveria shqiptare do të vazhdojnë të jenë mbështetësit e tyre të palëkundur në Këshillin e Sigurimit në OKB dhe NATO. Bashkia e Tiranës do të vazhdojë të ndihmojë qytetet simotra në Ukrainë dhe qytetarët ukrainas në Shqipëri”, nënvizon Veliaj.

Takimi u zhvillua në Pragë të Çekisë, ku u mbajt Samiti i Qyteteve./tvklan.al

