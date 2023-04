Veliaj: Të ecim përpara me investimet

20:14 15/04/2023

“Opozita nuk shkon dot deri në Rinas”

Banorëve të Krrabës, Petrelës dhe Bërzhitës, kryebashkliaku i Tiranës Erion Veliaj që kërkon një mandat të tretë tha se vetëm vota për socialistët mund të çojë përpara investimet e nisura. Krerët e opozitës sipas tij kanë vetëm interesa personale.

“Ata e kanë një hall se nuk marrin dot vizë amerikane. Por, ky nuk është halli ynë, që dikush nuk shkon dot deri në Rinas”.

Veliaj tha se brenda këtij muaji do të hapet tregu i ri agroushqimor për fermerët e Tiranës.

“Edhe opozita mezi po pret që të hapet tregu.”

Premtoi edhe vijimin e investimeve në infrastrukturë.

“Kush e mendonte se do të vinte dita kur debati kryesor me Saliun dhe Ilirin do ishte sa pemë u mbollën? Përgjigja ime për ata është: kapeni lopatën se nuk ju zë. Kur unë filloj e numëroj shkollat që kemi bërë, ata i zë vetëm duke i dëgjuar, imagjino të kishin punuar ndonjëherë”.

Edhe në takimet që pati më pas me banorë të Farkës dhe Baldushkut, Veliaj u ndal te premtimet e opozitës.

“Ata janë Sudja e 2023-it, thonë: çdo gjë falas, fitimi 300%, shitini të gjitha pronat, shitini të gjitha shtëpitë, “u bë deti kos”

Veliaj tha se një parti që shkatërron shtëpinë e saj, nuk mund të rregullojë dot Tiranën.

