Veliaj: Të enjten mbyllim fushatën në Tiranë

22:48 08/05/2023

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, u shpreh në “Opinion” se Partia Socialiste do ta mbyllë fushatën në Tiranë të enjten. Kjo sipas tij për t‘i lënë mundësi koalicionit “Bashkë Fitojmë” që ta mbyllë fushatën të premten.

Veliaj tha se të gjithë përfaqësuesit e PS kanë pasur porosi për asnjë incident në këtë fushatë dhe sa më shumë tolerancë.

“Të premten të dyja palët donim që ta mbyllnim në Tiranë. Folëm me Kryeministrin. Tirana do ta bëjë të enjten që ta mbyllë Saliu të premten. Unë besoj që më i madhi duhet të jetë më tolerant dhe ne do të jemi tolerantë dhe bashkëpunues”, tha Veliaj./tvklan.al