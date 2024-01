Veliaj: Teatri i ri Kombëtar, gati në 2025-n

16:57 22/01/2024

“Do të jetë kryefjala e vitit të kulturës”

Hidhen themelet e godinës së Tetarit të ri Kombëtar. Gjatë inspektimit në kantier, kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj tha se aktualisht po punohet për katin -1 të parkingut nëntokësor dhe në fund të verës do të nisë puna në sipërfaqe, për ngritjen e godinës që pritet të përfundojë në dy vitet e ardhshme.

“Sot quajmë zyrtarisht hedhjen e themeleve të Teatrit me sistemin e diafragmës. Do të shfrytëzojmë vjeshtën dhe dimrin e këtij viti, plus gjithë vitin tjetër, që të mbarojmë karabinanë e godinës. Më pas do të kujdesemi më shumë për foninë, akustikën, skenën, prapaskenën, nënskenën, mbiskenën, dhe të gjitha mjetet e nevojshme teknike për të pasur vërtetë një kryevepër”.

Veliaj tha se viti 2025, kur Tirana do të jetë “Kryeqyteti Mesdhetar i Kulturës”, e do ta gjejë kryeqytetin shqiptar me një teatër të ri të përfunduar nga ana e infrastrukturës.

“Ne duhet të synojmë që vitin tjetër ta kemi mbyllur pjesën e infrastrukturës së teatrit. Pastaj, të kujdesemi vetëm për pjesën e pajisjeve, që në kohë rekord, sidomos në vitin 2025, kur Tirana do të jetë Kryeqyteti Mesdhetar i Kulturës, të kemi finalizimin e kësaj kryevepre”.

Duke iu rikthyer teatrit të vjetër, Veliaj tha se ekipi që po kryen punimet për teatrin e ri ka vënë re se teatri i vjetër nuk kishte themele.

“Fakti se kemi zbuluar edhe tunele nëntokësore dhe pika lidhëse, që në kohën e komunizmit kanë pasur ato nënkalimet e Tiranës paranojake të atyre viteve, dhe fakti se nuk gjetëm themele, do të thotë se ai teatër ishte vërtet një pikë rreziku”.

Kryebashkiaku u shpreh i sigurt se për këtë kryevepër, siç e quan ai, qytetarët e Tiranës do të jenë të gjithë bashkë, përtej politikës.

