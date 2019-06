Veliaj thirrje qytetarëve: Dilni dhe votoni (Video)

Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj i shoqëruar nga bashkëshortja e tij Ajola Xoxa ka votuar mëngjesin e sotëm në Pakun Olimpik në kryeqytet. Veliaj u bëri thirrje qytetarëve që të gjejnë 2 minuta kohët dhe të votojnë.

“Jemi në një ditë fantastike, të bukur me diell për Tiranën tonë. Jam shumë i emocionuar sot teksa vendosim se si do të vazhdojë qyteti. Kështu dua t’i bëj thirrje të gjithë qytetarëve të dalin dhe të votojnë. Unë e di se ka parti që kanë bindje politike, që kanë inate të vjetra, që kanë pazare të pambyllura, por këto zgjedhje janë për qytetin tonë, për mënyrën sesi do pastrohet Tirana, për çerdhet, kopshtet, shkolla, ndaj dhe mbipolitizimi, ose përdorimi i zgjedhjeve për të hesape që dikush ka me të kaluarën nuk përbën sens. Ndaj dhe jam i lumtur sot që shikoj se në të gjithë qytetin ka radhë për të marrë pjesë, ka radhë për të votuar, ka radhë për të thënë atë që ne mendojmë si ka ecur qyteti”, tha Veliaj.

Më tej ai u shpreh se dita e sotme është e rëndësishme për të vendosur për të ardhmen e fëmijëve të familjeve të Tiranës. “Dua ti ftoj të gjithë, votoni, votoni, votoni, si e vetmja mënyrë, për të treguar që vota ka fuqi, vota mund të bëj diferencën, vota mund ta ndryshoj realitetin. Iu kujtoj të gjithëve që në vitin 2015 ishte vota ajo që ishte vota ajo që vendosi dhe prej asaj vote patëm këtë rezultat. Për të gjithë fëmijët dhe familjet e Tiranës ky është momenti ynë dhe dita jonë për të thënë se si e duam qytetin. Shpresoj të gjeni një moment edhe të votoni”, u shpreh Veliaj.

Ai falenderoi edhe konkurrentin e tij në këto zgjedhje, Arben Skënderi për fushatën qytetare që bëri duke treguar se në këtë garë janë për mënyrën se si do shkojnë punët e qytetit. “Dua ta falenderoj shumë garuesin tjetër, kundërshtarin. Është një çun Tirane, pavarësisht bindjeve që ne kemi të ndryshme me Arben Skënderin, një gjë na bashkon. Si ai, si unë. Si unë me Ajolën, si ai me Denadën kemi vendosur që fëmijët t’i rrisim këtu, çunat t’i rrisim këtu. Këtë qytet ta kemi shtëpinë tonë. Të hedhim rrënjë këtu. Të krijojmë familjen këtu. Dhe besoj për të gjithë shqiptarët, pavarësisht bindjeve që kemi, besoj ka më shumë gjëra që na bashkojnë, sesa gjëra që na ndajnë. Kështu që këto zgjedhje janë për ato që na bashkojnë, edhe për mbarëvajtjen e punëve në këtë qytet”, u shpreh Veliaj./tvklan.al