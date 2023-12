Veliaj: Tirana po zhvillohet çdo ditë

14:02 27/12/2023

Krishtlindja, kryebashkiaku feston me krerët e besimit të krishterë

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj mblodhi së bashku në një darkë festive, krerët e besimit të krishterë, të cilëve u uroi Krishtlindjen dhe i falenderoi për mbështetjen që i kanë dhënë bashkisë ndër vite.

“Vjen një moment kur njeriu reflekton dhe thotë që këto nuk janë klientë, nuk janë marrëdhënie pune ky nuk është një protokoll. Kjo është një vëllazëri dhe këtu jemi pjesë e një familjeje, prandaj dua t’ju falenderoj të gjithëve për shërbesën tuaj, aty ku Perëndia ju ka thirrur të shërbeni. Në disa raste janë zona të ndryshme të Shqipërisë, në disa raste janë shtresa të ndryshme të popullsisë.”

Veliaj ndër të tjera solli edhe shembullin e suksesit të Tiranës së transformuar, falë edhe bashkëpunimit me shumë aktorë të rëndësishëm.

“Një qytet nuk është vetëm një fjetinë, ku njerëzit flenë, hanë dhe kryejnë nevojat personale, por janë urat, trarët dhe kolonat shpirtërore që mbajnë strukturën tonë. Ne mund t’i kemi të gjitha asetet e botës, ky qytet po pasurohet përditë, po zhvillohet përditë, po lartësohet përditë, por nuk do vlenin asgjë nëse nuk do kemi trarë, ura dhe fibrat shpirtërore që na lidhin me njeri-tjetrin.”

Edhe krerët e besimeve fetare të krishtera falenderuan kryebashkiakun Veliaj për nismat e ndryshme sidomos në raste solidariteti për qytetaret.

