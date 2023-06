Veliaj: Vendet e Ballkanit të destinuar të bashkëpunojnë

17:32 11/06/2023

Mbahet edicioni i 5-të i Triathlon

Për të pestin vit radhazi u zhvillua në Tiranë trigarëshi në not, vrap dhe çiklizëm. Tirana Triathlon me pjesëmarrës jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga shumë vende të tjera sidomos të rajonit të Ballkanit. I pranishëm në ndarjen e çmimeve, kryebashkiaku Erion Veliaj tha se për vendet e Ballkanit, sporti ka treguar se i bashkon popujt.

“Ne jetojmë në Ballkan, unë jam shumë i përgjegjshëm për këtë. Dhe është një vend ku të gjithë kemi pak më shumë zell për debat, apo një fjalë më shumë seç duhet, por sporti na ka mësuar që në një fqinjësi ku ne jetojmë bashkë, ne biem bashkë dhe rrëzohemi bashkë. Nëse ne nuk kuptojmë që fqinjët nuk i zgjedhim dot, por ama jemi të destinuar që të jetojmë bashkë, të destinuar që të bashkëpunojmë, të destinuar që të lulëzojmë së bashku, sporti është diplomacia më e mirë. Ndaj motra dhe vëllezër le të kujtojmë që sporti na bën bashkë. Nuk ka rëndësi nëse jemi nga Kosova, nga Serbia, nga Shqipëria, nga Mali i Zi, apo nga Bullgaria, jemi pjesë e një mëhalle.”

Veliaj tha se eventet e mëdha sportive, sidomos këtë vit ku Tirana është Qyteti Evropian i Sportit, nuk do të mbeten me kaq. Ai tha se në Tetor, sikurse çdo vit do të zhvillohet maratona e Tiranës.

“Do kemi disa surpriza këtë vit. Sapo të mbarojmë këtu, do të fillojmë përgatitjen për Maratonën e Tiranës në tetor. Kështu që do të shihemi të gjithë në aktivitete të tjera, sepse duam shumë që ky vit që Tirana është Qyteti Europian i Sportit ne të dallohemi posaçërisht për kulturën sportive dhe të dalim nga ky vit i sportit, jo vetëm me këto aktivitete kartolina, kujtime dhe medalje e çmime, po të dalim si një qytet që merret me sport, dimë të lozin në skuadër, të humbasim me modesti, por edhe të fitojmë gjithashtu me modesti dhe me këmbë në tokë. Kjo është Tirana jonë, qyteti ynë fitues.”

Sipas Veliaj, sporti e sidomos këto gara po kthehen në një traditë të përvitshme në qytetin e Tiranës.

Tv Klan