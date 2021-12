Veliaj: Vitin tjetër dyfishojmë hapësirën e Kalasë së Tiranës

19:30 02/12/2021

Kalaja, qendra historike e qytetit të Tiranës, do të dyfishohet vitin e ardhshëm. Lajmin e ka dhënë kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, pikërisht nga atmosfera festive e ndezjes së dritave të pemës së Vitit të Ri në zonën e Kalasë.

“Lajmi i mirë është që vitin tjetër Kalaja do të dyfishohet nga kjo hapësirë që është këtu, në hapësirën tjetër që kemi pas dhe do të kemi qendrën e Tiranës së vjetër që nuk e kemi pasur kurrë më përpara dhe kushdo që realisht, jo për politikë, e do trashëgiminë, i do muret e Kalasë dhe e kupton që vetëm ku ka jetë njeriu, jetë fëmijësh, përqafime, dashuri, kalim kohe, vetëm atëherë merr vlerë gjëja antike, ne do kuptojmë që dyfishimi i kësaj hapësire dhe zgjerimi i gjithë Tiranës si hapësirë për njerëzit, fëmijët, familjet e jo për makinat, është vendimi më i duhur për qytetin tonë, vendimi më i mirë,” u shpreh kryebashkiaku.

Veliaj tha se viti i ardhshëm do të jetë i gjithi një festë për Kryeqytetin Europian të Rinisë, Tiranën.

“Kemi pasur vitin 2019 që ishte tërmeti, 2020-ën, viti i pandemisë, 2021 viti që u morëm shumë me rindërtimin e shkollave, kopshteve, çerdheve dhe kemi shansin që 2022 të jetë një vit fantastik ku Tirana do jetë Kryeqytetit Europian i Rinisë ku do kemi mundësinë që siç kemi këtë ditë sot fantastike te Kalaja, ne të kemi 365 ditë festë, dashuri, solidaritet, përqafime dhe punë të mira për qytetin tonë,” u shpreh Veliaj./tvklan.al